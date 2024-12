Video Gol Highlights Verona-Milan 0-1: sintesi 20-12-2024

Il Risultato di Verona-Milan 0-1, 17° giornata Serie A: i rossoneri vincono nella “Fatal Verona” e almeno il panettone non risulterà indigesto o tossico, ma anche questa partita è stata di una pochezza sconcertante malgrado un avversario tutt’altro che irresistibile.

Reijnders decide l’incontro nella ripresa.

Il Milan va a 26 punti e ora tiferà affiché la Juventus perda ulteriori punti, mentre il Verona resta a 14 e farà lo stesso per quanto riguarda il Cagliari.

La Sintesi di Verona-Milan 0-1

I primi quarantacinque minuti sono discreti, ma poveri di emozioni. Dopo un check del VAR per un possibile rigore per gli ospiti, che pareva netto ma non per Lissone, la partita prosegue senza che le due contendenti abbiano idee chiare.

Il Verona le ha, a dire il vero: difendersi. Ma anche in proiezione offensiva qualcosa la combina e al 28° Maignan respinge un bel tiro di Suslov su azione personale nata da un pallone portato via allo sbadato Chuckwueze.

Non va proprio nemmeno stasera e la negatività aumenta con la forzata sostituzione di Leao al 32° per un non meglio specificato infortunio; al suo posto Hernandez.

Al 41° i rossoneri sfiorano improvvisamente il vantaggio: l’ex Terracciano calcia dal limite dell’area e Montipò è bravissimo a deviare in corner il pallone diretto all’incrocio.

Non accade altro e, tra le contestazioni dei tifosi del Milan presenti a Verona, il primo tempo va in archivio dopo quattro minuti di recupero.

Gli scaligeri rientrano con la convinzione di poter sorprendere i meneghini, ma al primo tentativo sono proprio questi ultimi a sbloccare il risultato al 56° grazie a un perfetto filtrante di Fofana che permette a Reijnders di presentarsi al cospetto di Montipò e di trafiggerlo con il sinistro.

La reazione veronese c’è ed è in un paio di tiri insidiosi di Suslov, uno dei quali ben parato da Maignan, mentre al 63° Jimenez si produce in una bella iniziativa personale conclusa con un tiro che impegna Montipò.

La successiva mezzora è inguardabile, priva di contenuti, occasioni o almeno spunti di qualche tipo e il triplice fischio dopo cinque minuti di recupero è liberatorio.

Highlights e Video Gol di Verona-Milan 0-1

Il Tabellino di Verona-Milan 0-1

Verona (3-4-2-1): Montipò; Dawidowicz (46′ Daniliuc), Coppola, Ghilardi; Tchatchoua, Duda, Belahyane (80′ Tengstedt), Lazovic (73′ Dani Mosquera); Suslov, Kastanos (60′ Serdar); Sarr (46′ Rocha Livramento). Allenatore: Zanetti

Milan (4-2-3-1): Maignan; Emerson Royal (89′ Tomori), Thiaw, Gabbia, Jimenez; Terracciano, Fofana; Chukwueze (70′ Calabria), Reijnders, Leao (32′ Hernandez); Abraham. Allenatore: Fonseca

Marcatori: 56′ Reijnders

Arbitro: Marinelli

Ammoniti: Emerson Royal e Dawidowicz

