Video gol-highlights Verona-Cagliari 2-0: sintesi 23-12-2023

Video gol-highlights Verona-Cagliari 2-0: le reti di Ngonge e Djuric valgono tre punti d’oro alla squadra di casa.

Verona-Cagliari 2-0: la squadra di Baroni allontana la zona retrocessione.

Tre punti d’oro per la formazione scaligera che, agevolata dall’espulsione Makoumbou a inizio ripresa, vola grazie alle reti di Ngonge e Djuric, salendo a quota 14 punti, e scavalcando proprio il Cagliari, che ora si trova in zona retrocessione.

I veneti tornano a vincere dopo quindici gare di astinenza (non succedeva dalla seconda di campionato) e provano così a dare la svolta a una stagione sin qui nera. Peccato per il Cagliari, che pure avrebbe meritato di passare avanti nel primo tempo, ma paga l’inferiorità numerica.

Marco Baroni, allenatore sulla panchina dell’Hellas Verona – StadioSport.it

La sintesi di Verona-Cagliari 2-0

Prima grande occasione della gara per il Cagliari, a firma Nandez: l’uruguaiano viene servito da Pavoletti dopo un recupero sulla trequarti, ma calcia malamente al lato a tu per tu col portiere.

Nuova occasione per i sardi, con Viola che tenta un tiro dal limite dell’area, ma lo stampa sul palo.

Ancora la squadra di Ranieri pericolosa: palla di Viola per Nandez, che non riesce ad inquadrare la porta con un tocco sotto.

Il Verona non crea mai pericoli dalle parti di Scuffet, mentre i rossoblù ci provano nuovamente con Oristano, che di sinistro non trova la porta.

Primo acuto scaligero con Suslov: suo un destro radente dal limite, che costringe Scuffet in angolo. Risponde l Cagliari con un paio di tentativi da parte di Viola, centrali, senza pretese.

Orsato annulla anche un gol a Goldaniga, per posizione di fuorigioco, dopo che l’ex Juve aveva messo alle spalle di Montipò servito dallo stesso Viola. Le squadre vanno dunque al riposo sullo 0-0.

Il Cagliari, in avvio di ripresa, rimane in dieci per l’espulsione di Makoumbou. E il Verona ne approfitta immediatamente: ci pensa Ngonge a portare avanti gli scaligeri, mettendosi in proprio, e segnando con un bel destro nell’angolino.

Ci prova ancora il Verona, con Djuric e Lazovic, ma non inquadra la porta. Il Cagliari, in inferiorità numerica, resta schiacciato dalla pressione della squadra di casa.

E ancora il Verona a sfiorare il raddoppio nel finale: Doig per Djuric, che colpisce di testa. Scuffet mette in angolo.

Raddoppio che arriva al 90′ proprio con Djuric: servito da Mboula, l’attaccante veronese non ha problemi a battere Scuffet da distanza ravvicinata.

Finisce 2-0, per tre punti che permettono al Verona di sganciarsi dalla zona retrocessione e superare proprio il Cagliari, interrompendo un digiuno di vittorie lungo 15 partite.

Highlights e video gol di Verona-Cagliari 2-0

Il tabellino di Verona-Cagliari 2-0

VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Hien, Dawidowicz, F. Terracciano; Duda, Hongla; Ngonge, Suslov, Saponara; Henry.

A disposizione: Berardi, Perilli, Amione, Doirg, Lazoic, Djuric, Cruz, Kallon, Magnani, Cabal, Lima, Coppola, Mboula, Bonazzoli.

Allenatore: Baroni.

CAGLIARI (4-4-1-1): Scuffet; Hatzidiakos, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Makoumbou, Prati, Oristanio; Viola; Pavoletti.

A disposizione: Radunovic, Aresti, Mancosu, Lapadula, Deiola, Pereiro, Jankto, Wieteska, Kakari, Zappa, Petagna, Obert, Dentello, Luvumbo, Di Pardo.

Allenatore Ranieri.

Marcatori: 53′ Ngonge (V), 90′ Djuric (V)