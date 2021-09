Video Gol Highlights Venezia-Torino 1-1: Sintesi 27-9-2021

Video Gol e Highlights Venezia-Torino 1-1, 6° Giornata Serie A: la sblocca Brekalo, Aramu pareggia su rigore, espulso Djidji

Si conclude con un pareggio tra Venezia e Torino allo Stadio Pier Luigi Penzo di Sant’Elena nel posticipo del Monday Night della sesta giornata di Serie A.

Quarto risultato utile consecutivo e secondo pareggio consecutivo per i granata, che hanno conquistato otto punti nelle ultime quattro partite, mentre i lagunari tornano a fare punti dopo due sconfitte consecutive.

Sintesi di Venezia-Torino 1-1

E’ una partita molto equilibrata e combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Eppure, c’è grande spettacolo in campo, visto che le squadre giocano a viso aperto, ma con ordine tattico.

Da una parte ci provano Singo e Sanabria, mentre dall’altra uno scatenato Okereke, ma manca sempre la giocata vincente, prima del gol annullato a Johnsen al 26′ minuto per posizione di fuorigioco.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, che risulta essere molto piacevole e con tante occasioni di gioco.

Dopo i tentativi di Singo e Johnsen, al 56′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Brekalo su assist del terzino destro.

Grandissima reazione dei padroni di casa, che provano ad alzare il baricentro e a prendere in mano il pallino del gioco, anche perché gli ospiti si abbassano troppo e soffrono le giocate di Okereke e Aramu.

Al 78′ minuto i padroni di casa segnano il gol del pareggio con il calcio di rigore di Aramu, fischiato dall’arbitro per fallo di Djidji su Okereke, con tanto di espulsione per doppia ammonizione per il difensore.

Nel finale le due squadre sono palesemente stanche, i ritmi calano drasticamente e non riescono più a rendersi pericolosi.

Tabellino di Venezia-Torino 1-1

VENEZIA (4-3-3): Maenpaa; Mazzocchi, Svoboda, Ceccaroni, Schnegg (dal 19’st Ebuhei) ; Vacca (dal 38’pt Ampadu), Busio (dal 42’st Fiordilino), Cnrigoj (dal 20’st Aramu); Kyine, Okereke, Johnsen (dal 42’st Henry). All. Zanetti

Torino (3-4-3): Milinkovic-Savic; Djidji, Bremer, Rodriguez; Singo (dal 26’st Volvoda), Lukic, Pobega (dal 26’st Mandragora), Ansaldi; Linetty (dal 12st’ Baselli), Brekalo (35’st Zima), Sanabria

Marcatori: 10’st Brekalo (T), 33’st Aramu (R) (V)

Ammoniti: 42’pt Pobega (T), 14’st Milinkovic-Savic (T), 14’st Ampadu (V), 29’st Djidji (T)

Espulsi: 32’st Djidji

Arbitro: Maggioni Lorenzo di Lecco

