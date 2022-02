Video Gol Highlights Venezia-Napoli 0-2: Sintesi 6-2-2022

Video Gol e Highlights Venezia-Napoli 0-2, 24° Giornata Serie A: segnano Osimhen e Petagna, espulso Ebuhei

Il Napoli batte il Venezia allo Stadio Luigi Penzo di Mestre nella ventiquattresima giornata di Serie A, quinto turno del girone di ritorno.

Quarta vittoria consecutiva, quinto risultato utile consecutivo per i partenopei, che approfittano del risultato di ieri per accorciare sulla capolista, ora distante solo due punti grazie agli attuali cinquantadue punti in classifica.

Bruttissima sconfitta per i lagunari, la seconda consecutiva e la quarta nelle ultime cinque di campionato, in cui hanno conquistato un solo punto, che di fatto vale un posto, visto che ora i veneti sono terzultimi in classifica e in piena zona retrocessione.

Venezia-Napoli, ventiquattresima giornata Serie A 6-2–2022.

Sintesi di Venezia-Napoli 0-2

Out Kiyine, Ullmann e Vacca per Paolo Zanetti, che conferma Lezzerini a porta a sorpresa, ritrovando Ebuhei in una difesa a quattro completata da Caldara, Ceccaroni e Haps. In mediana si rivede Crnigoj con Cuisance e Ampadu, mentre in attacco spazio dal primo minuto per Nani con Okereke e Johnsen.

Non ci sono Tuanzebe, Ounas, Lozano e i nazionali Anguissa e Koulibaly, che concluderanno nel weekend i propri impegni in Coppa d’Africa per Luciano Spalletti. A porta torna Ospina, mentre in difesa tutto secondo le previsioni visto che ci sono Di Lorenzo e Mario Rui sulle fasce e Juan Jesus e Rrahmani al centro. In mediana Lobotka preferito a Demme al fianco di Fabian Ruiz, mentre Politano e Insigne completano la trequarti con Zielinski alle spalle di Osimhen, prima da titolare per lui dopo il lunghissimo infortunio.

E’ una partita abbastanza equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si chiudono con ordine e, soprattutto, pressano con aggressività gli avversari.

Ci prova subito Osimhen, ma non trova la porta, così come Politano, mentre più tardi è l’incrocio dei pali a fermare l’attaccante nigeriano.

Solo nel finale i padroni di casa provano ad alzare il baricentro facendosi vedere dalle parti di Ospina, che alza la saracinesca su Okereke.

Calano sensibilmente i ritmi di gioco in un secondo tempo molto più noioso, visto che i padroni di casa cercano in tutti i modi di non far giocare gli ospiti, che provano ad allargare il gioco per creare spazi.

E, infatti, al 59′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con un bellissimo colpo di testa di Osimhen su cross di Politano.

I padroni di casa corrono ai ripari, mettono Henry per Nani, ma rischiano di affondare sul contropiede di Zielinski, poco cinico in fase di conclusione, e poco dopo entra anche capitan Aramu per Johnsen, ma vengono ammoniti Mario Rui e Busio, appena entrato al posto di Crnigoj.

I padroni di casa provano il tutto e per tutto inserendo Nsame e Fiordilino al posto di Cuisance e Ampadu, gli ospiti danno spazio Mertens e Elmas per Insigne e Politano, poi Lobotka riceve un cartellino giallo.

Nel finale c’è ancora tempo per l’ammonizione di Ceccaroni e la sostituzione di Osimhen per Petagna, che impegna Lezzerini, mentre viene espulso Ebuhei per un brutto fallo su Mertens, grazie all’on field review del VAR al 95′ minuto, sfiorando il gol del pareggio con il colpo di testa di Henry, ma subendo il raddoppio con Petagna al 100′ minuto, tap-in vincente sulla respinta del portiere alla conclusione di Mertens.

Tabellino di Venezia-Napoli 0-2

VENEZIA (4-3-3): Lezzerini; Ebuehi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Cuisance (78′ Nsame), Crnigoj (70′ Busio), Ampadu (78′ Fiordilino); Johnsen (70′ Aramu), Okereke, Nani (62′ Henry). All. Zanetti.

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui; Ruiz, Lobotka; Politano (79′ Elmas), Zielinski (89′ Ghoulam), Insigne (79′ Mertens); Osimhen (89′ Petagna). All. Spalletti.

Gol: 59′ Osimhen (N), 100′ Petagna (N)

Assist: Politano (N)

Ammoniti: Mario Rui (N), Busio (V), Lobotka (N), Ceccaroni (V)

Espulsi: Ebuehi (V)

