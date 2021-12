Video Gol Highlights Venezia-Lazio 1-3: Sintesi 22-12-2021

Video Gol e Highlights Venezia-Lazio 1-3, 19° Giornata Serie A: segnano Pedro, Forte, Acerbi e Luis Alberto

La Lazio batte il Venezia allo Stadio Pier Luigi Penzo di Mestre nel primo anticipo del mercoledì della diciannovesima giornata di Serie A, ultimo turno del girone d’andata e dell’anno solare 2021.

Seconda vittoria consecutiva per i biancocelesti, che si portano a quota trentuno punti e raggiungono l’ottavo posto, ma il quarto posto è distante ancora sette punti.

Si conclude con una sconfitta il magico 2021 dei lagunari, passati da una promozione storica al massimo campionato italiano ad una prima parte di stagione positivo, nonostante i soli due punti conquistati nelle ultime sei partite, ma con diciassette punti un vantaggio di sei punti sulla zona retrocessione.

Sintesi di Venezia-Lazio 1-3

Sono poche le novità nel 4-3-3 di Paolo Zanetti, che ritrova Vacca in mediana, dove gioca anche Crnigoj al fianco del confermato Ampadu, lasciando in panchina Busio e Tessmann rispetto alla partita del weekend, mentre in difesa confermato Ebuehi sulla fascia sinistra e Mazzocchi a destra, con il solito Ceccaroni al fianco di Caldara, a protezione di Romero, e sorprese incredibili in attacco con Forte e l’adattato Kiyine nel tridente completato da capitan Aramu.

Qualche sorpresa anche nell’undici titolare di Maurizio Sarri, costretto a confermare i tre piccolini lì davanti, cioè Zaccagni, Pedro e Felipe Anderson, a causa della positività al Covid-19 di Immobile, mentre in mediana viene messo ancora una volta da parte Luis Alberto per Basic, Cataldi vince il ballottaggio con Lucas Leiva, nel completare il trio con il solito Milinkovic-Savic, ma si rivede anche Radu, al posto di Hysaj, in difesa con Luiz Felipe, Acerbi e Marusic, quartetto a protezione di Strakosha, confermato al posto di Reina.

E’ una partita davvero divertente e spettacolare sin dalle primissime battute, visto che si gioca su ritmi molto alti tra due squadre che adorano tenere il pallone e fare possesso palla, ma anche sempre pericolose nel ribaltare l’azione in contropiede.

Infatti, dopo una conclusione smorzata di Forte, gli ospiti sbloccano subito il risultato trovando il gol del vantaggio al 3′ minuto con Pedro, dopo aver disorientato Ceccaroni con un dribbling.

💥 ⚪️🔵 GOOOLLLL ⚪️🔵 💥@_Pedro17_ porta a spasso la difesa avversaria e con il mancino infila il gol del vantaggio per la @OfficialSSLazio ⚽️⚡️#VeneziaLazio 0-1#SerieATIM💎 #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) December 22, 2021

Inizio scoppiettante di partita e padroni di casa sotto, ma non del tutto affondati, visto che provano subito a reagire, alzano il baricentro e attaccano a testa bassa la difesa degli ospiti, compatta dietro la linea della palla e vogliosa di rendersi pericolosi in ripartenza.

Dopo una conclusione imprecisa di Basic, al 30′ minuto i padroni di casa pareggiano con Forte, su assist fantastico di Aramu.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, non riescono più a trovare qualità e velocità nelle giocate offensive anche a causa del pressing dei padroni di casa, bravi ad approfittare del momento per legittimare il risultato impensierendo più volte Strakosha con Mazzocchi, ma rischiano nel finale, ammonito Luiz Felipe, sulla conclusione imprecisa di Pedro, alta sulla traversa.

Il secondo tempo inizia come la prima frazione di gioco, cioè in maniera divertente e spettacolare, grazie al gol del raddoppio istantaneo degli ospiti al 48′ minuto firmato da Acerbi, su sviluppi di un calcio d’angolo di Cataldi.

Tra i gialli comminati a Pedro, Zaccagni e Aramu, i padroni di casa provano a cambiare qualcosa facendo entrare Okereke e Busio al posto di Kiyine e Vacca, rendendo la squadra più offensiva.

Prova a mettersi la squadra sulle proprie spalle capitan Aramu, ma non riesce proprio a trovare la porta, mentre gli ospiti rispondono con una bella conclusione di Basic, bloccata da Romero.

Altra girandola di sostituzioni con Tessmann al posto di Crnigoj e un più bloccato Lucas Leiva per Cataldi, mentre dopo l’ammonizione a Milinkovic-Savic addirittura si procede al quadruplo cambio con Luis Alberto, Lazzari, Sigurdsson, Anderson e Johnsen al posto di Basic, Radu, Ampadu, Felipe Anderson e Forte.

Nel finale i padroni di casa non hanno più energie e gli ospiti sono bravi ad addormentare la partita anche grazie alle giocate di Pedro, che fa ammonire pure Caldara, e all’espulsione diretta comminata a Tessmann al 91′ minuto per un brutto fallo su Luis Alberto, che al 94′ minuto cala il tris su assist di Milinkovic-Savic.

Highlights e Video Gol di Venezia-Lazio 1-3:

Tabellino di Venezia-Lazio 1-3

VENEZIA (4–3-2-1): Romero; Mazzocchi, Ceccaroni, Caldara, Ebuhei; Vacca (dal 9’st Busio), Ampadu (dal 29’st Sigurdsson), Crnigoj; Aramu, Kiyine (dal 9’st Okereke); Forte (dal 29’st Johnsen). All. Zanetti

LAZIO (4-3-3): Strakosha; Marusic, Acerbi, Felipe, Radu (dal 29’st Lazzari); Milinkovic-Savic, Cataldi (dal 22’st Leiva), Basic (dal 29’st Luis Alberto), Zaccagni, Felipe Anderson (dal 35’st André Anderson), Pedro. All. Sarri

ARBITRO: Maresca Fabio

MARCATORI: 4’pt Pedro (L), 30’pt Forte (V), 4’st Acerbi (L), 50’st Luis Alberto (L)

ASSIST: 4’pt Marusic (L), 30’pt Aramu (V), 4’st Cataldi (L), 50’st Milinkovic Savic (L)

AMMONITI: 45’pt Cataldi (L), 9’st Pedro (L), 10’st Crnigoj (V), 18’st Basic, 29’st Ampadu (V), 40’st Ceccaroni (V)

ESPULSI: 45’st Tessmann

