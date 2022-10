Video Gol Highlights Venezia-Frosinone 1-3: sintesi 14-10-2022

Risultato Venezia-Frosinone 1-3: per i lagunari il ruolino di marcia interno si fa sempre più preoccupante, essendo quello perso stasera il quarto contro avversari diretti per la promozione ed il quinto senza successi. Fanno impressione anche l’ennesima rimonta subita e il 16° posto in classifica. Il Frosinone, invece, può godersi una notte in testa alla classifica con 18 punti, in compagnia di Bari e Reggina.

Avanti con Cheryshev, i lagunari vengono raggiunti da Lucioni, sorpassati da Mulattieri ed infine annichiliti da Borrelli. Grosso vince la partita grazie ai cambi.

Sintesi Venezia-Frosinone 1-3

In un primo tempo tattico ed equilibrato, pressoché privo di sbocchi e costellato da conclusioni di gran lunga imprecise, a far la differenza è l’unica azione manovrata dei padroni di casa: proprio in chiusura di parziale, Zampano mette in mezzo un pallone sul quale si fionda Cheryshev, che beneficia dell’esca di Cuisance e piazza un sinistro angolato imparabile per Turati.

I ritmi intensi calano via via e la prima frazione termina senza altri sussulti.

Il Frosinone rientra in campo agguerrito e sfiora per due volte il pareggio con le conclusioni di Rohden e Koné, entrambe respinte da un ottimo Joronen.

Passata la metà del secondo tempo, la partita cambia: prima Cheryshev si divora il 2-0 con un tiro sbilenco da centro area, mentre il Frosinone va a segno sul ribaltamento di fronte grazie ad un perfetto intervento di testa di Lucioni su corner di Frabotta.

Al 77° Ceccaroni, già ammonito, si fa buttare fuori per uno sconsiderato fallo di mano a centrocampo e i veneti vengono progressivamente travolti dai laziali, che all’83° mancano il vantaggio a causa di un nuovo miracolo di Joronen su Borrelli, ma lo trovano all’85 grazie alla zampata di Mulattieri su assist ancora di Frabotta.

Tutto in avanti, il Venezia manca il 2-2 centrando il palo con Crnigoj al 91° e al 94° subiscono l’1-3 da Borrelli lanciato in contropiede. La sfida termina qui.

Migliori in campo Joronen (7), che capitola dopo una sfida in cui aveva salvato spesso e volentieri i suoi, e Frabotta (7.5), protagonista assoluto con due assist. Male Ceccaroni (4), a dir poco sprovveduto con quell’espulsione, e Moro (5), non pervenuto.

Video Gol Highlights Venezia-Frosinone 1-3

Tabellino Venezia-Frosinone 1-3

Venezia (3-4-2-1): Joronen; Svoboda, Ceccaroni, Wisniewski; Zampano, Fiordilino, Busio (66′ Crnigoj), Haps; Cuisance (46′ Andersen), Cheryshev (71′ Pierini); Pohjanpalo (66′ Novakovich). Allenatore: Javorcic

Frosinone (4-2-3-1): Turati; Sampirisi, Lucioni, Szyminski, Cotali (66′ Frabotta); Mazzitelli, Koné (81′ Boloca); Garritano (67′ Ciervo), Rohden, Caso (51′ Mulattieri); Moro (67′ Borrelli). Allenatore: Grosso

Marcatori: 42′ Cheryshev, 70′ Lucioni, 85′ Mulattieri e 94° Borrelli

Arbitro: Minelli

Ammoniti: Ceccaroni, Fiordilino, Mazzitelli, Cheryshev, Frabotta

Espulsi: 77′ Ceccaroni