Video Gol Highlights USA-Messico 1-0 dts: Sintesi Finale Gold Cup 02-08-2021

Il Risultato di USA-Messico 1-0 dts, Finale Gold Cup: il centrale difensivo Miles Robinson segna a tre minuti dai calci di rigore e regala alla selezione a stelle e strisce la settima Gold Cup della sua storia.

La Sintesi di USA-Messico 1-0 dts, Finale Gold Cup

Dopo un tentativo di Williamson facilmente neutralizzato da Turner al 4°, i messicani creano la prima chance del match all’11° con Funes Mori, il cui colpo di testa da azione d’angolo è respinto ottimamente da Talavera.

Al 26° gli statunitensi provano ad approfittare di un sanguinoso errore difensivo avversario, un pallone perso dalla difesa al limite dell’area, ma il palo nega il gol ad Arriola, mentre cinque minuti più tardi Funes Mori è nuovamente pericolosissimo in area con una girata e un tiro da posizione leggermente angolata che Turner respinge con le gambe.

Tra il 30° e il 40° si vede più il Messico degli USA, ma Turner è sempre attento e para agilmente una girata del solito Funes Mori, l’uomo più pericoloso della selezione di Martino. Il primo tempo, allungato di ben sei minuti a causa di un infortunio occorso a Moreno, si conclude con un tiro di Alvarez terminato oltre il secondo palo e un contropiede sprecato da Arriola.

Il secondo tempo inizia con un tentativo di Pineda uscito di pochissimo. Gli americani tornano in attacco solo a metà tempo collezionando due grosse chance con Hoppe: prima il suo tiro viene deviato da un difensore e successivamente è Talavera a sbarrargli la strada con il corpo.

Al 74° Arriola ha un’altra occasione monumentale: sugli sviluppi di un calcio di punizione il numero 7 di casa (si gioca in Nevada) riceve una sponda involontaria di Zardes e, praticamente davanti alla porta, conclude a botta sicura disperandosi però per il miracolo del portiere messicano.

La partita resta agonisticamente intensa, ma senza altre emozioni. Si va ai supplemantari.

TEMPI SUPPLEMENTARI

La mezz’ora supplementare è priva di grandi occasioni fino al 117°: una punizione dalla destra di Acosta viene tramutata in gol da Robinson, che sorprende difensori e portiere messicani e porta in vantaggio gli USA. Il tempo per recuperare è quasi nullo e il risultato non cambia più: gli americani sono campioni per la 7° volta.

Il Video Gol Highlights di USA-Messico 1-0 dts, Finale Gold Cup

Il Tabellino di USA-Messico 1-0 dts, Finale Gold Cup

USA (4-3-3): Turner; Cannon (65′ Cannon), Sands, Robinson, Bello (66′ Vines); Williamson (87′ Busio), Acosta, Lletget (66′ Roldan); Arriola (87′ Gioacchini), Zardes, Hoppe (122′ Kessler). CT: Berhalter

Messico (4-3-3): Talavera; L. Rodriguez, Araujo, Moreno (44′ Salcedo, 106′ Sepulveda), Gallardo; Herrera, Alvarez, Dos Santos (76′ Gutierrez); Pineda (76′ Pizarro), Funes Mori (106′ Pulido), Corona (91′ O. Rodriguez). CT: Martino

Marcatori: 117′ Robinson

Arbitro: Said Martínez (HON)

Ammoniti: Herrera, Acosta, Gallardo e Alvarez

