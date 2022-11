Video Gol Highlights USA-Galles 1-1: Sintesi 21-11-2022

Video Gol e Highlights USA-Galles 1-1, 1° Giornata Gruppo B Mondiali Qatar 2022: Bale pareggia Weah

Solo un pareggio tra Stati Uniti d’America e Galles al Ahmad Bin Ali Stadium di Al Rayyan nella prima giornata del Gruppo B della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

E’ un punto che non serve a nessuna delle due nazionali, che partono quindi con un mezzo passo falso e dovranno rincorrere la capolista.

Sintesi di USA-Galles 1-1

Undici titolare molto interessante per il ct Gregg Berhalter, che schiera Dest, Ream, Zimmerman e Robinson in difesa davanti a Turner, sceglie Musah e Adams con Mckennie in mediana e lancia Sargent in attacco con Weah e Pulisic.

Mentre il ct Robert Page si affida a Mepham, Rodon e Davies in difesa a protezione di Hennessey, schiera Roebrts, Ampadu, Ramsey e Williams a centrocampo, mentre in attacco Wilson completa il tridente con Bale e James.

E’ una partita abbastanza a senso unico nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi, ma con gli statunitensi assolutamente padroni del campo e del gioco contro gallesi fin troppo difensivi.

Ci pensa Hennessey a salvare il risultato sul tentativo di autogol di Rodon, mentre Sargent viene fermato dal palo prima delle ammonizioni di Dest e Mckennie.

Dopo una conclusione dalla distanza di Ampadu, al 36′ minuto gli statunitensi sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Weah, su assist di Pulisic.

Nel finale viene ammonito Bale prima e poi anche Mepham riceve il cartellino giallo in una squadra molto nervosa e senza gioco.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Moore per James e con l’ammonizione di Ream, ma non cambia il copione della partita, visto che gli statunitensi continuano a fare possesso palla.

I gallesi provano a farsi vedere in attacco sfruttando anche qualche calcio piazzato, ma Turner fa il fenomeno su Davies, mentre Moore è poco preciso prima dell’entrata in campo di Aaronson al posto di Mckennie.

Dopo l’entrata in campo di Yedlin, Acosta, Wright e Johnson al posto di Dest, Musah, Sargent e Williams, gli statunitensi si divorano il raddoppio con Aaronson.

Al 82′ minuto gli ospiti pareggiano con Bale, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Zimmerman.

Nel finale c’è spazio anche per Morrell, Morris e Thomas al posto di Weah, Ampadu e Wilson e per l’assedio degli statunitensi, durante il quale viene ammonito Acosta.

Highlights e Video Gol di USA-Galles 1-1:

Tabellino di USA-Galles 1-1

USA (4-3-3): Turner; Dest (Dal 74′ Acosta), Zimmerman, Ream, Robinson; Musah (Dal 74′ Yedlin), Adams, McKennie (Dal 66′ Aaronson); Sargent (Dal 74′ Wright), Weah (Dal 88′ Morris), Pulisic. CT. Gregg Berhalter

GALLES (3-4-3): Hennessey; Davies, Rodon, Mepham; Williams (Dal 79′ Johnson), Ramsey, Ampadu, Roberts; James (Dal 46′ Moore), Bale, Wilson (Dal 92′ Thomas). CT. Robert Page

Arbitro: Al-Jassim (Qat)

Gol: 36′ Weah (U), 82′ rig. Bale (G)

Assist: Pulisic

Ammoniti: Dest, McKennie, Bale, Mepham, Ream, Acosta