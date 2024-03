Video Gol Highlights Udinese-Torino 0-2: Sintesi 16-3-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Torino 0-2, 29° Giornata Serie A: segnano Zapata e Vlasic

Il Torino batte l’Udinese alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nell’anticipo del sabato della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

I granata tornano alla vittoria dopo quattro partite portandosi a quota quarantuno punti in classifica e fermando i friulani dopo due risultati utili consecutivi.

Sintesi di Udinese-Torino 0-2

Assenti Deulofeu, Ebosse e Perez per Gabriele Cioffi, che punta su Ferreira in difesa al fianco di Bijol e Giannetti davanti ad Okoye, a centrocampo torna Walace con Pereyra, Lovric, Payero e Kamara, in attacco i soliti Thauvin e Lucca.

Non ci sono Djidji, Ilic, Schuurs e Tameze per Ivan Juric, sostituito da Matteo Paro per squalifica, che schiera Masina con Buongiorno e Rodriguez in difesa a protezione di Milinkovic-Savic, ritrova Ricci a centrocampo, in cui conferma Gineitis con Bellanova e Vojvoda, in attacco sceglie Okereke con Vlasic e Zapata.

E’ una partita divertente nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Gli ospiti mettono in campo aggressività nel pressing e qualità nel giro della palla, mentre i padroni di casa provano a chiudere tutti gli spazi rimanendo compatti tra i reparti.

Ci provano subito Zapata e Okereke, senza fortuna, mentre solo il palo ferma Vlasic sul più bello.

Il gol è nell’aria ed arriva effettivamente al 10′ minuto quando gli ospiti sbloccano il risultato con Zapata, che sfrutta al meglio l’assist di Vojvoda.

Solo dopo aver rischiato di affondare sull’ennesimo tentativo di Zapata, finalmente i padroni di casa riescono a reagire, alzano il baricentro e si fanno vedere in attacco con Kamara e Lucca.

Si fa male Payero, sostituito da Ehizibue, mentre Okoye fa il fenomeno più volte su Okereke e vengono ammoniti Walace e proprio il neo entrato.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Kristensen al posto di Ferreira e con il giallo a Buongiorno, ma non cambia il copione della partita.

Infatti, al 53′ minuto gli ospiti raddoppiano con Vlasic su assist di Zapata, lanciato da Gineitis, bravo a sfruttare l’errore di Pereyra.

Viene ammonito Giannetti, poi Ebosele, Zemura, Lovato e Sanabria entrano al posto di Ehizibue, Vojvoda e Okereke, mentre Zapata si divora la doppietta.

C’è spazio anche per Success, Sazonov, subito ammonito, e Lazaro al posto di Pereyra, Buongiorno e Bellanova, mentre Thauvin non riesce a trovare la giocata vincente.

Highlights e Video Gol di Udinese-Torino 0-2:

Tabellino di Udinese-Torino 0-2

UDINESE (3-5-2): Okoye; Ferreira (46’Kristiansen), Bijol, Giannetti; Pereyra (75’Success), Lovric, Walace, Payero (31’Ehizibue (59’Ebosele)), Kamara (59’Zemura); Thauvin, Lucca

TORINO (3-4-1-2): Milinkovic Savic; Masina, Buongiorno (83’Sazonov), Rodríguez; Bellanova (83’Bellanova), Ricci, Gineitis, Vojvoda (65’Lovato); Vlasic; Zapata, Okereke (67’Sanabria)

GOL: 10’ Zapata, 53’ Vlasic

ASSIST: Vojvoda, Zapata

ARBITRO:

AMMONIZIONI: Walace, Ehizibue, Buongiorno, Giannetti

