Video Gol Highlights Udinese Roma 0-1 e Sintesi 03-10-2020

Video Gol e Highlights di Udinese Roma 0-1: la Roma di Fonseca ottiene la sua prima vittoria stagionale vincendo al Friuli di misura grazie al gol messo a segno da Pedro in apertura di secondo tempo.

Prima vittoria della Roma in questo Campionato ed i giallorossi salgono a 4 punti in 3 partite dopo il match perso a tavolino 3 a 0 all’esordio a Verona ed il pareggio di domenica scorsa per 2 a 2 all’Olimpico contro la Juventus.

Piena crisi per l’Udinese di Luca Gotti che rimedia la 3° sconfitta su 3 partite giocate e rimane ferma a 0 punti all’ultimo posto in classifica. I friulani dopo aver perso in trasferta a Verona sono stati sconfitti in casa dallo Spezia mercoledì scorso per 2 a 0 e questa sera dalla Roma.

La partita tra Udinese e Roma è stata ricca di occasioni da ambo le parti ed i friulani sono stati sfortunati in diverse occasioni sia nel primo tempo quando potevano passare in vantaggio che nella ripresa quando avrebbero potuto riagguantare il pareggio.

Tabellino di Udinese Roma 0-1:

UDINESE (3-5-2): Musso, Becao (86′ Coulibaly), De Maio, Samir; Ouwejan, Arslan (62′ Forestieri), Pereyra (86′ Nestorovski), De Paul, ter Avest (62′ Molina); Nestorovski, Okaka. Allenatore: Gotti.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Santon, Veretout, Pellegrini (83′ Kluivert), Spinazzola; Pedro (83′ Cristante), Mkhitaryan (71′ Carles Perez); Dzeko. Allenatore: Fonseca.

ARBITRO: Abisso di Palermo.

Marcatori: Pedro al 56′

AMMONITI: Okaka.

