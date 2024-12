Video Gol Highlights Udinese-Napoli 1-3: Sintesi 14-12-2024

Video Gol e Highlights Udinese-Napoli 1-3, 16° Giornata Serie A: segnano Thauvin, che si fa parare il rigore da Meret, Lukaku e Anguissa, autorete di Giannetti

Il Napoli batte l’Udinese in rimonta al Bluenergy Stadium di Udine, conosciuto anche come Dacia Arena e Stadio Friuli, nel secondo anticipo del sabato della sedicesima giornata di Serie A.

I partenopei tornano alla vittoria dopo la sconfitta della scorsa settimana portandosi a quota trentacinque punti, mentre i friulani si fermano subito dopo i tre punti dell’ultimo turno rimanedo a quota venti punti.

Sintesi di Udinese-Napoli 1-3

Out Davis, Deulofeu, Okoye, Payero e Zarraga per Kosta Runjaic, che schiera Kristensen, Bijol e Giannetti in difesa a protezione di Sava, a centrocampo Ehizibue, Lovric, Karlstrom, Ekkelenkamp e Zemura, in attacco la coppia formata da Thauvin e Lucca.

Non ci sono Kvaratskhelia, Mazzocchi e Mario Rui per Antonio Conte, che recupera Meret a porta e lancia David Neres nel tridente d’attacco con Lukaku e Politano, confermando per intero la difesa, costituita da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Olivera, e il centrocampo, formato da Anguissa, Lobotka e McTominay.

E’ una bella partita nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla, mentre i padroni di casa si chiudono con ordine e compattezza per poi ripartire in contropiede con grande qualità.

Ci sono continui capovolgimenti di fronte con le occasioni di David Neres, Ekkelenkamp e Olivera, prima del gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato al 22′ minuto con Thauvin, che si fa parare il rigore da Meret, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Lobotka, ma riesce a ribadire in rete.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria ed iniziano un vero e proprio assedio alla porta di Sava, bravo su David Neres e Anguissa, mentre si fa male Lovric, sostituito da Atta, subito ammonito.

Il secondo tempo si apre con il gol del pareggio degli ospiti, firmato dal solito Lukaku, bravo a resistere fisicamente contro Giannetti, al 49′ minuto su passaggio in profondità di McTominay.

Non cambia il copione della partita, visto che gli ospiti continuano a macinare gioco contro padroni di casa troppo passivi. Gli ospiti ci provano ancora con Politano, anche ammonito, prima dell’entrata in campo di Kamara al posto di Ehizibue.

Al 76′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con l’autorete di Giannetti sulla giocata personale di David Neres, migliore in campo.

E al 79′ minuto gli ospiti raddoppiano grazie alla rete di Anguissa, su sponda di Simeone, entrato al posto di Lukaku, ben imbeccato da una verticalizzazione di Lobotka.

Girandola di cambi nel finale: dentro Bravo, Abankwah, Modesto, Raspadori, Ngonge e Gilmour, fuori Giannetti, Ekkelenkamp, Zemura, David Neres, Politano e Lobotka.

Tabellino di Udinese-Napoli 1-3

Udinese (3-5-2): Sava; Kristensen, Bijol, Giannetti (38′ st Modesto); Ehizibue (25′ st Kamara), Lovric (34′ Atta), Karlstrom, Ekkelenkamp (38′ st Bravo), Zemura (38′ st Abankwah); Thauvin, Lucca

A disposizione: Piana, Padelli, Sanchez, Kamara, Palma, Brenner, Kabasele, Tourè

Allenatore: Runjaic



Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrhamani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka (44′ st Gilmour), McTominay; Politano (40′ st Ngonge), Neres (40′ st Raspadori), Lukaku (35′ st Simeone)

A disposizione: Contini, Caprile, Juan Jesus, Marin, Zerbin, Spinazzola

Allenatore: Conte



Arbitro: Doveri

Marcatori: 22′ Thauvin (U), 5′ st Lukaku (N), 31′ st aut. Giannetti (N), 36′ st Anguissa (N)

Ammoniti: Atta (U), Politano (N)

Espulsi: –

Note: Meret (N) para un rigore a Thauvin (U) al 22′

