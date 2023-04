Video gol-highlights Udinese-Monza 2-2: sintesi 08-04-2023

Video gol-highlights Udinese-Monza 2-2: i gol di Colpani e Rovella ribaltano l’iniziale vantaggio di Lovric. Beto la raddrizza nel finale.

Udinese-Monza 2-2: finisce in pareggio l’anticipo di pranzo di questo sabato pre pasquale. Partita spettacolare, con l’Udinese in vantaggio nel primo tempo grazie a un’azione di contropiede finalizzata da Lovric, oggi il più pericoloso dei suoi.

Il Monza la ribalta nei primi dieci minuti della ripresa, con le reti di Colpani, splendida girata di destro, e Rovella, bravo ad inserirsi in area e sparare una botta sotto la traversa.

Al 90′ l’episodio chiave, con l’arbitro che fischia rigore per contatto Petagna-Nestorovski in area brianzola, e Beto che spiazza Di Gregorio dal dischetto firmando il pari.

La sintesi di Udinese-Monza 2-2

Comincia subito all’attacco l’Udinese, con un destro di Beto che si perde sul fondo. Pochi minuti dopo, è la coppia Success-Lovric a rendersi pericolosa, ma la mezzala non aggancia su suggerimento del compagno.

Il Monza si limita a uno sterile giro palla che non porta alcun risultato, e al 18′ subisce il gol dello svantaggio: è Lovric a timbrare il cartellino, lanciato da Walace in contropiede.

18’ | UDINESE IN VANTAGGIOOO

L'Udinese recupera palla a centrocampo, Beto fa la sponda per Walace che gioca sulla corsa di Lovric. Lo sloveno percorre in solitaria tutta la metà campo avversaria e trafigge rasoterra il portiere#UdineseMonza 1-0



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/9PolEh2IlN — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 8, 2023

L’1-0 abbatte il Monza, che subisce le iniziative di un Lovric scatenato: l’ex Lugano riceve da Samardzic, e se la sposta sul destro. Il tiro mancino è messo in angolo da Di Gregorio.

Pochi minuti dopo è ancora Lovric, servito da Samardzic, a sfiorare il gol con un destro che esce di poco.

Monza che si fa vedere con Colpani: il fantasista aggancia l’apertura di Rovella e rientra sul sinistro. Pallone deviato in angolo da Silvestri.

Non succede più molto nel primo tempo, con l’Udinese che va al riposo avanti nel punteggio, ma il Monza che lascia intravedere segnali di reazione.

Comincia la ripresa e il Monza perviene subito al pari: Rovella non riesce a superare un avversario sulla sinistra, ma la palla giunge tra i piedi di Carlos Augusto in sovrapposizione. Cross nel mezzo per la girata di Colpani, che non perdona Silvestri.

Poco dopo ci prova Valoti, a girare di testa un cross dalla destra. Palla tra le braccia di Silvestri.

I brianzoli colpiscono ancora al 56‘: azione che si sviluppa sulla destra, con Sensi bravo a premiare l’inserimento di Rovella, solo nel cuore dell’area. Botta di destro dell’ex Genoa che fa 1-2.

Nell’Udinese torna a farsi vedere Lovric, che ci prova con un destro dal limite, completamente fuori misura.

Il Monza, in contropiede, ha l’opportunità di ammazzare la gara, ma Augusto non arriva sull’apertura di Petagna.

L’Udinese prova a rendersi più aggressiva con gli ingressi di Pafundi ed Ebosele, ma il Monza continua a penetrare dalla destra, e sfiora ancora il gol con Rovella, che manda fuori un colpo di testa su cross di Ciurria.

Nel finale, l’Udinese prova a schierare un 4-2-4 molto offensivo, con gli ingressi di Thauvin e Nestorovski. I friulani non riescono, però, a rendersi più pericolosi.

Il pari friulano arriva difatti in pieno recupero: Petagna atterra Nestorovski in area, e l’arbitro assegna rigore. Ci pensa Beto, dagli 11 metri, a spiazzare Di Gregorio.

91’ | RETEEEEEEEE

Dagli 11 metri il portoghese non sbaglia. Portiere a sinistra, pallone a destra. Beto fa esplodere la Dacia Arena e rimette tutto in parità

#UdineseMonza 2-2



⚪️⚫️ #ForzaUdinese #AlèUdin pic.twitter.com/JldMI5X8Dm — Udinese Calcio (@Udinese_1896) April 8, 2023

Il punto non cambia la sostanza della classifica delle due squadre. Entrambe sono salve, e l’unico obiettivo ulteriore a cui poter puntare è l’ottavo posto per la qualificazione diretta agli ottavi di Coppa Italia, che l’Udinese ha a un solo punto di distanza.

Highlights e video gol di Udinese-Monza 2-2

Il tabellino di Udinese-Monza 2-2

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez (Thauvin 82′); Ehizibue (Ebosele 68′), Samardzic (Pafundi 68′), Walace, Lovric (Arslan 80′), Udogie; Beto, Success (Nestorovski 82′).

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Arslan, Zeegelaar, Abankwah, Buta, Thauvin, Nestorovski, Guessand, Pafundi.

Allenatore: Sottil

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Antov (Caldirola 60′), Pablo Marí, Izzo; Ciurria, Pessina, Rovella (Barberis 80′), Carlos Augusto; Colpani (Birindelli 67′), Sensi (Petagna 60′); Valoti (Machin 80′).

A disposizione: Cragno, Sorrentino, Donati, Marlon, Caldirola, Machin, Barberis, Gytkjaer, Carboni, Birindelli, Maric, Petagna, D’Alessandro, Vignato.

Allenatore: Palladino

Marcatori: 18′ Lovric (U), 47′ Colpani (M), 56′ Rovella (M), 90′ Beto (U)

Arbitro: Massimi (Termoli)

Ammoniti: Izzo (M)