Video Gol Highlights Udinese-Milan 3-1: sintesi 18-03-2023

Video Gol e Highlights di Udinese-Milan 3-1: irritante. Così può essere definito il match di stasera disputato dai rossoneri, sconfitti senza attenuanti.

Subito in gol con Pereyra, l’Udinese fa l’essenziale e si dimostra pronto mentalmente quando, subito il pareggio ad opera di Ibrahimovic, torna avanti con Beto proprio in chiusura di primo tempo. Nella ripresa Ehizibue chiude i giochi.

Non solo il Milan rimane 4° con i suoi 48 punti, ma rischia anche di perdere l’attuale posizione qualora domani la Roma vinca il derby.

La Sintesi di Udinese-Milan 3-1

L’Udinese inizia molto meglio del Milan, messo sotto tramite una serie di corner e trafitto già al 10° in maniera rocambolesca: Samardzic recupera un pallone a centrocampo sfruttando un errore di Bennacer e s’invola sulla fascia destra scaricando, infine, per Pereyra, bravo a beffare Maignan con un tiro sporco, ma molto angolato.

I rossoneri provano a reagire mettendo qualche brivido ai bianconeri con una punizione di Ibrahimovic potentissima, ma leggermente imprecisa e terminata alta di poco, al 13°.

Per oltre mezz’ora non accade nulla, il Milan pressa ma non conclude, eccetto quando Silvestri si distende su un tiro a colpo sicuro di Leao, e l’Udinese gestisce; nei minuti conclusivi la partita, però, si accende inaspettatamente: Leao cerca il palleggio in area e trova la mano di Bijol che, dopo consulto al VAR, Doveri punisce con il rigore.

Ibrahimovic va sul dischetto e calcia forte e leggermente angolato trovando la grande parata di Silvestri, ma può riscattarsi poco dopo poiché Beto era entrato in area al momento del tiro e il penalty dev’essere ripetuto; lo svedese non concede il bis e pareggia calciando centralmente.

I minuti di recupero da due diventano sei e nell’ultimo di essi l’Udinese ritorna, sempre inaspettamente, in vantaggio: Success riesce a sfondare sulla fascia sinistra e a mettere in mezzo un pallone che Beto devia in rete da pochi passi. Il duplice fischio manda le squadre negli spogliatoi.

La reazione rossonera nel secondo tempo c’è, ma solo a sprazzi, e produce una grossa occasione al quarto d’ora, un colpo di testa di Ballo-Touré in anticipo su Silvestri e che sorvola la traversa.

I friulani si limitano a gestire il pallone e contenere le sfuriate avversarie, ma quando necessario attaccano e al 70° vanno sul 3-1 con Ehizibue, che deposita in rete da pochi metri un tiro-cross di Udogie, il tutto dopo una lunga azione sulla fascia. Il VAR conferma la bontà della posizione del macatore.

Nei rimenenti venti minuti, più sette di recupero, non succede nulla di rilevante a parte un pericoloso tiro di Krunic che sorvola di poco la traversa.

Highlights e Video Gol Highlights di Udinese-Milan 3-1:

Il Tabellino di Udinese-Milan 3-1

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue (88′ Ebosele), Pereyra (81′ Arslan), Walace, Samardzic (73′ Lovric), Udogie (88′ Zeegelaar); Success (74′ Thauvin), Beto. Allenatore: Sottil

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori (76′ Calabria); Saelemaekers (64′ Rebic), Tonali, Bennacer (64′ Krunic), Ballo-Touré; Diaz (76′ De Ketelaere), Leao; Ibrahimovic (76′ Origi). Allenatore: Pioli

Marcatori: 10′ Pereyra, 48′ pt rig. Ibrahimovic, 51′ pt Beto e 70′ Ehizibue

Arbitro: Doveri

Ammoniti: Perez, Kalulu, Walace, Ebosele, Tonali e Becao