Video Gol Highlights Udinese – Lecce 1-1 e Sintesi 04-11-2022

Video Gol e Highlights di Udinese – Lecce 1-1: termina in parità 1 a 1 l'anticipo della 13° Giornata di Serie A tra l'Udinese di Sottil ed il Lecce di Baroni

Finisce in parità 1 a 1 il match tra Udinese e Lecce alla Dacia Arena, anticipo del venerdì sera della 13° Giornata di Serie A, con i salentini che erano passati in vantaggio alla mezz’ora del primo tempo con Colombo e l’Udinese a metà ripresa ha riacciuffato il pareggio con Beto.

Entrambe le squadre hanno provato in tutti i modi a vincere la partita affrontandosi a viso aperto e creando numerose occasioni da gol.

Per il Lecce, neo promosso in Serie A, un punto prezioso che serve per lo meno a muovere la classifica, è il 6° pareggio per la squadra di Baroni che in questo campionato ha vinto solo 1 volta in trasferta contro la Salernitana.

I salentini agganciano lo Spezia a 9 punti e sono a + 3 dalla Sampdoria terzultima.

L’Udinese con questo pareggio si porta a 23 punti ed è settima a -1 da Inter e Lazio che ne hanno 24 e con uno in più della Juventus che ne ha 22.

Sintesi di Udinese – Lecce 1-1:

Al 2° minuto Lecce subito vicino al vantaggio! Strefezza prova il tiro a giro che si stampa sul palo!

Al 16° Arslan prova il tiro da fuori area ma il pallone termina alto.

Al 22° ci prova Pereyra per l’Udinese sempre dalla distanza ma Falcone è bravo a parare.

Al 33° il Lecce passa in vantaggio! Traversone di Gallo dalla sinistra per Colombo che prova prima il tiro di sinistro ma viene ribattuto e poi sul rimpallo favorevole di destro batte Silvestri!

Al 38° viene ammonito il 10 dell’Udinese Duelofeu.

All’ultimo minuto del primo tempo Lecce vicinissimo al raddoppio con Gallo che prova la conclusione da fuori area ed il pallone colpisce l’incrocio dei pali!

In apertura di ripresa Beto prova la soluzione in acrobazia in area di rigore ma Falcone è bravo a respingere.

Al 55° esce il difensore del Lecce Umtiti per infortunio ed entra Dermaku.

Al 61° ottima percussione di Deulofeu che entra in area di rigore ma Baschirotto lo ferma in scivolata con un intervento provvidenziale!

Al 68° arriva il pareggio dell’Udinese! Deulofeu con un passaggio filtrante serve Success in area che mette al centro per Beto che al volo batte Falcone!

Al 73° Baroni manda in campo Ceesay e Di Francesco al posto di Colombo e Strefezza.

Al 75° Deulofeu prova il tiro a giro che termina di poco a lato!

Video Gol e Highlights di Udinese – Lecce 1-1:

Tabellino di Udinese – Lecce 1-1:

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Perez, Bijol, Ebosse; Ehizibue (dal 80′ Nuytinck), Samardzic (dal 80′ Jajalo), Walace, Arslan (dal 66′ Success), Pereyra; Beto, Deulofeu (89′ Ebosele). Allenatore: Sottil.

A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Makengo, Success, Jajalo, Abankwah, Buta, Nuytinck, Nestorovski, Semedo, Guessand, Pafundi.



LECCE (4-3-3): Falcone; Gendrey, Baschirotto, Umtiti (dal 56′ Dermaku), Gallo; Blin, Hjulmand, Gonzalez (dal 83′ Bistrovic); Strefezza (dal 73′ Di Francesco), Colombo (dal 73′ Ceesay), Banda (dal 83′ Oudin). Allenatore: Baroni.

A disposizione: Bleve, Brancolini, Dermaku, Cetin, Pongracic, Askildsen, Bistrovic, Di Francesco, Helgason, Listkowski, Oudin, Voelkerling, Ceesay, Pezzella, Rodríguez.



Arbitro: Fourneau.

Marcatori: 33′ Colombo (L), 68′ Beto (U).

Ammoniti: 38′ Deulofeu (U), 45′ Bijol (L), 55′ Umtiti (L), 70′ Gendrey (L), 86′ Oudin (L).