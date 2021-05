Video Gol Highlights Udinese-Juventus 1-2: Sintesi 02-05-2021

Video Gol e Highlights Udinese-Juventus: termina 1-2 il match della Dacia Arena, valevole per la 34° giornata di campionato in Serie A, tra i friulani di Luca Gotti e i piemontesi di Andrea Pirlo. Una doppietta di Ronaldo nel secondo tempo ribalta l’iniziale vantaggio di Molina.

Dopo il pareggio di domenica scorsa sul campo della Fiorentina di Beppe Iachini, la Juventus di Andrea Pirlo batte 1-2 l’Udinese di Luca Gotti e aggancia, a quota 69 punti in classifica, Atalanta e Milan. Per i friulani, il discorso salvezza matematica è rimandato a domenica prossima. Alla Dacia Arena decidono le reti di Molina nel primo tempo e Ronaldo (doppietta) nel secondo. Con i due gol di oggi, CR7 sale a quota 99 gol complessivi (27 in campionato) con la maglia della Vecchia Signora.

Video Gol Highlights Udinese-Juventus 1-2, 34° giornata Serie A 02-05-2021.

Sintesi di Udinese-Juventus 1-2

La prima azione pericolosa della partita è dell’Udinese che al 6′ ci prova con Stryger-Larsen il cui destro viene bloccato tranquillamente da Szczesny. 4 minuti dopo i friulani passano in vantaggio con Molina che batte Szczesny con un potente diagonale destro sul quale il portiere polacco non è perfetto. Male, ad ogni modo, la difesa juventina che si lascia sorprendere da un calcio di punizione battuto velocemente da De Paul.

Al 27′ McKennie va vicino al pareggio, ma il suo colpo di testa, su calcio d’angolo di Cuadrado, lambisce il palo alla destra di Scuffet e finisce fuori. 7 minuti più tardi Dybala calcia dal limite dell’area friulana, ma l’estremo difensore dei padroni di casa è attento e sventa la minaccia. Nei restanti 11 minuti non accade nulla di particolarmente rilevante. Il primo tempo termina dunque 1-0.

Come il primo, anche il secondo tempo inizia nel segno dell’Udinese che al 52′ va vicino al 2-0 con un tiro di Arslan che finisce fuori alla destra di Szczesny. Al 59′ si vede per la prima volta anche Cristiano Ronaldo, ma il suo sinistro finisce tra le braccia di Scuffet che blocca senza problemi.

Al 66′ Stryger-Larsen calcia a giro da fuori area, ma il suo destro finisce fuori. All’83’ la Juve pareggia con Cristiano Ronaldo che trasforma in rete un calcio di rigore concesso per fallo di mano di De Paul. 26° gol in campionato per il portoghese che fa 27, 7 minuti dopo, con un bel colpo di testa su preciso cross di Rabiot. Al termine dei 5 minuti di recupero concessi, Chiffi fischia la fine della partita: Juventus batte Udinese 2 a 1.

Video Gol e Highlights Udinese-Juventus 1-2

Il Tabellino di Udinese – Juventus 1-2

Udinese (3-5-2): Scuffet; Becao, Bonifazi (84′ Samir), Nuytinck (91′ Ouwejan); Molina, De Paul, Walace, Arslan (72′ Forestieri), Stryger Larsen; Pereyra, Okaka.

Allenatore: Luca Gotti

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado (84′ Correia), Bentancur, McKennie (84′ Rabiot), Bernardeschi (59′ Kulusevski); Ronaldo, Dybala (66′ Morata).

Allenatore: Andrea Pirlo

Arbitro: Daniele Chiffi

Marcatori: 10′ Molina (U), 83′ RIG, 90′ Cristiano Ronaldo (J)

Ammoniti: 44′ Arslan (U), 55′ Pereyra (U), 82′ De Paul (U)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS