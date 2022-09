Video Gol Highlights Udinese-Inter 3-1: Sintesi 18-9-2022

Video Gol Highlights Udinese-Inter 3-1: un autogol di Skriniar, e i gol di Bijol e Arslan, negli ultimi minuti, ribaltano l’iniziale vantaggio nerazzurro di Barella.

Udinese-Inter 3-1: i friulani conquistano altri tre punti e si portano, da soli, in testa alla classifica.

Vittoria meritata degli uomini di Sottil, che vanno sotto dopo appena cinque minuti causa un bel calcio piazzato di Barella dal limite, ma trovano subito la forza di pareggiare (grazie a un autogol di Skriniar), e impongono il proprio gioco all’avversario.

Inter che crolla negli ultimi minuti, schiacciata dai gol di Bijol e Arslan. La squadra di Inzaghi incassa la terza sconfitta in sette partite, e rischia ora di accumulare un ritardo importante dalla vetta.

La sintesi di Udinese-Inter 3-1

Pochi minuti e l’Inter passa subito in vantaggio: Barella si presenta a battere una punizione dal limite, e la mette sotto l’incrocio, sul primo palo, lì dove Silvestri non può arrivare.

L’Udinese prova a rispondere su calcio d’angolo, ma Deulofeu batte troppo su Handanovic. Pereyra viene fermato al limite da una trattenuta di Bastoni, ma Deulofeu spreca nuovamente, battendo male il calcio piazzato.

L’Inter lascia il pallino del gioco in mano ai friulani, che provano a sfondare sulla sinistra con Udogie: il suo tiro cross è preda di Handanovic.

Gioca bene la squadra di Sottil: la manovra è avvolgente, e Pereyra prova a far valere le proprie qualità per creare scompiglio sulla trequarti.

Proprio l’argentino, trattenuto da Mkhitaryan, si guadagna la punizione dalla quale scaturisce il gol del pari: cross dell’ex Juve, che viene deviato in porta da un tocco di mano di Skriniar.

La squadra di Inzaghi fa fatica a creare occasioni pericolose, e anzi si vede spesso costretta a fermare gli avversari in maniera poco ortodossa.

I nerazzurri tornano a rendersi pericolosi con un cross di Darmian dalla sinistra: sponda di Dzeko per Bastoni, che impegna Silvestri in angolo con una conclusione al volo.

Inzaghi ricorre subito a un doppio cambio, sostituendo proprio Bastoni e Mkhitaryan, ammoniti, per evitare di restare in inferiorità numerica.

Guadagna un po’ di metri la squadra nerazzurra, e si rende ancora pericolosa con un colpo di testa di Dzeko, alto sulla traversa.

L’Udinese continua comunque a macinare un’ottima mole di gioco, e a fare pressione sui portatori di palla avversari.

Le due squadre vanno pertanto negli spogliatoi in parità, con i bianconeri che avrebbero forse meritato qualcosina in più per quanto fatto vedere in campo.

Inizio arrembante dell’Inter nella ripresa: Dimarco serve in mezzo Dumfries, che schiaccia il colpo di testa e mette di poco alto.

Barella serve Dzeko in verticale, e il bosniaco riesce a superare Silvestri. Valeri annulla il gol per fuorigioco. Ancora nerazzurri in avanti, con una sponda di Dumfries per Dzeko. Il tiro del bosniaco viene deviato in corner.

Udinese che si fa vedere con un’azione in percussione di Lovric: arrivato al limite, lo sloveno scocca il destro. Handanovic mette in angolo.

Girandola di cambi per i due allenatori, con Inzaghi che inserisce Correa per Dzeko, e Sottil che rileva Beto, dando spazio a Success.

L’Inter si rende ancora pericoloso da un angolo sulla sinistra: riceve Lautaro nel mezzo, ma il suo colpo di testa finisce largo senza creare problemi a Silvestri.

Risponde subito l’Udinese, sul ribaltamento di fronte successivo, con un sinistro di prima di Deulofeu che si stampa sul palo.

Ancora Deulofeu pericoloso, servito in area da Lovric: controlla male e non riesce a calciare col sinistro.

Premono i bianconeri, e si ripresentano al tiro da fuori con Walace, che costringe Handanovic alla parata con i piedi.

Il vantaggio, meritato, arriva su azione di corner: Deulofeu batte dalla sinistra e trova la testa di Bijol, che lascia di sasso Handanovic.

85' Bijol porta in vantaggio l'Udinese sugli sviluppi di un calcio d'angolo



Silvestri rischia non bloccando un tiro di Brozovic dal limite. Si avventa sul pallone Lautaro Martinez, ma l’ex Verona riesce a sventare in uscita.

È l’ultima occasione dei nerazzurri, che anzi incassano anche il colpo del KO: Arslani, servito da un cross pennellato di Deulofeu, batte di testa un incolpevole Handanovic.

L’Udinese conquista altri tre punti fondamentali, e continua spedita il proprio viaggio tra le posizioni di testa. L’Inter incassa la terza sconfitta in sette partite, e conferma un inizio stagione negativo.

Highlights e Video gol di Udinese-Inter 3-1

Il tabellino di Udinese-Inter 3-1

UDINESE (3-5-2): 1 Silvestri; 18 N. Perez, 50 Becao, 29 Bijol; 37 Pereyra (Ehizibue 68′), 4 Lovric (Arslan 79′), 11 Walace, 6 Makengo (Samardzic 60′), 13 Udogie (Ebosse 79′); 10 Deulofeu, 9 Beto (Success 68′).

A disposizione: 20 Padelli, 99 Piana; 2 Ebosele, 5 Arslan, 7 Success, 8 Jajalo, 14 Abankwah, 17 Nuytinck, 19 Ehizibue, 23 Ebosse, 24 Samardzic, 30 Nestorovski, 67 Guessand, 80 Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil

INTER (3-5-2): 1 Handanovic; 37 Skriniar, 15 Acerbi (De Vrij 78′), 95 A. Bastoni (30′ Dimarco); 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 22 Mkhitaryan (30′ Gagliardini), 36 Darmian (D’Ambrosio 67′); 10 Lautaro Martinez, 9 Dzeko (Correa 67′).

A disposizione: 21 Cordaz, 24 Onana; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 8 Gosens, 11 J. Correa, 12 Bellanova, 14 Asllani, 32 F. Dimarco, 33 D’Ambrosio, 45 Valentin Carboni, 46 Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Arbitro: Paolo Valeri (Roma Uno)

Marcatori: 5′ Barella (I), 22′ Skriniar (autogol, I), 84′ Bijol (U), 90+3′ Arslan (U)

Ammoniti: Bastoni (I), Mkhitaryan (I), Pereyra (U), Darmian (I)

Espulsi: