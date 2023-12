Video Gol Highlights Udinese-Hellas Verona 3-3: Sintesi 3-12-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Hellas Verona 3-3, 14° Giornata Serie A: doppietta di Lucca, segnano anche Kabasele, Ngonge, Djuric e Henry

Solo un pareggio rocambolesco tra Udinese e Hellas Verona alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella quattordicesima giornata di Serie A.

Succede di tutto e di più tra friulani e scaligeri, che si dividono la posta in palio, di fatto un punto inutile per due squadre in lotta per la salvezza ed ora ferme a quota dodici e dieci punti in classifica.

Sintesi di Udinese-Hellas Verona 3-3

Out Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse e Semedo per Gabriele Cioffi, che schiera Ferreira, Kabasale e Perez in difesa davanti a Silvestri, a centrocampo Ebosele, Samardzic, Walace, Payero e Zemura, mentre in attacco Pereyra e Success.

Non ci sono Dawidowicz, Hrustic e Magnani per Marco Baroni, che punta su Tchatchoua, Amione, Coppola e Terracciano in difesa a protezione di Montipò, in mediana Folorunsho e Duda, sulla trequarti Lazovic, Susov e Ngonge alle spalle di Djuric unica punta.

E’ una partita molto combattuta ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi abbastanza intensi. Si combatte su ogni palla, c’è grande aggressività nel pressing, ma soprattutto le due squadre si difendono compatti chiudendo tutti gli spazi.

Dopo il giallo a Djuric, si infortuna Success, sostituito da Lucca, ma al 16′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Kabasele, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Samardzic.

I padroni di casa approfittano del momento, visto che gli ospiti non riescono a reagire, nonostante il tentativo di Coppola, e subiscono il raddoppio al 30′ minuto con Lucca, su assist di Pereyra.

Solo al 37′ minuto gli ospiti tornano in partita accorciando con Djuric, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Kabasele.

Nel finale c’è ancora tempo per le ammonizioni comminate a Zemura, Payero e Amione.

Non cambia il copione della partita in un secondo tempo altrettanto equilibrato, ma allo stesso tempo divertente.

Dopo il giallo a Coppola, al 61′ minuto gli ospiti completano la rimonta pareggiando con Ngonge, rovesciata capolavoro sul cross di Suslov.

Ma i padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, si affidano al sempre pericoloso Pereyra, che esce per Thauvin quando entra anche Lovric per Kabasele.

Così, al 72′ minuto proprio Thauvin assiste Lucca per il gol del nuovo vantaggio e la doppietta dell’attaccante italiano.

Gli ospiti si vedono defraudati da una grande rimonta e si lasciano andare allo scoramento, ben sfruttato dai padroni di casa, che sfiorano ancora la rete con Lovric, impreciso, e Thauvin, che viene fermato dal palo.

Nel finale c’è spazio per Bonazzoli per Djuric, Henry, subito ammonito, per Lazovic, il giallo per Ngonge, e poi per Kamara e Ehizibue, che subentrano a Zemura e Payero, prima del clamoroso gol del pareggio al 97′ minuto di Henry su cross di Ngonge.

Highlights e Video Gol di Udinese-Hellas Verona 3-3:

Tabellino di Udinese-Hellas Verona 3-3

UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Ferreira, Kabasele, Perez; Ebosele (66′ Lovric), Samardzic, Walace (c), Payero (87′ Ehizibue), Zemura (87′ Kamara); Pereyra (66′ Thauvin); Success (7′ Lucca). Allenatore: Cioffi.

HELLAS VERONA (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Amione, Coppola, Terracciano; Folorunsho, Duda; Ngonge, Suslov, Lazovic (c) (84′ Henry); Djuric (78′ Bonazzoli). Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Fabio MARESCA.

GOL: 16′ Kabasele, 30′, 72′ Lucca, 37′ Djuric (R), 61′ Ngonge, 90’+7′ Henry.

ASSIST: 16′ Samardzic, 30′ Pereyra, 61′ Suslov, 72′ Thauvin, 90’+7′ Ngonge.

AMMONITI: 6′ Djuric per proteste, 43′ Zemura per fallo su Ngonge, 45’+1′ Payero per fallo su Terracciano, 45’+4′ Amione per fallo su Ebosele, 50′ Coppola per proteste, 81′ Ngonge per gesto di stizza, 88′ Henry per fallo su Kabasele.

NOTE: al 4′ infortunio per Success, al 7′ esce per fare posto a Lucca, recupero +4′, +5′.