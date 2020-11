Video Gol Highlights Udinese-Genoa 1-0: sintesi 22-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Udinese-Genoa 1-0, 8° Giornata Serie A: gol di De Paul, che colpisce anche una traversa, il pareggio di Scamacca viene annullato per fuorigioco, espulso Perin

L’Udinese batte il Genoa alla Dacia Arena di Udine, conosciuto anche come Stadio Friuli, nel posticipo pomeridiano della ottava giornata di Serie A.

I bianconeri tornano alla vittoria dopo tre partite, ma collezionando il secondo risultato utile consecutivo ed inguaiando i liguri con la terza sconfitta consecutiva.

La sintesi di Udinese-Genoa 1-0, 8° Giornata Serie A

E’ una partita molto noiosa nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. Entrambe le squadre risultano compatte in fase difensiva e con poche idee in attacco, dove non riescono a trovare la giusta qualità nel momento decisivo.

Dopo un tentativo impreciso di Bani di testa, al 35′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con De Paul, conclusione precisa dopo l’assist di Pereyra, bravo a sfruttare la sponda di Okaka.

Cambia un po’ il copione della partita nel secondo tempo, visto che gli ospiti prendono in mano il pallino del gioco e provano in tutti i modi a scardinare la fase difensiva dei padroni di casa, che rispondono tentando di ripartire in contropiede.

Di fatto, non si tira più in porta, se non quando Nuytinck e Samir devono bloccare le conclusioni di Pandev prima e Scamacca poi, dopo le sparate in curva di Pellegrini e De Paul, mentre Perin non ha problemi sul tiro di Mandragora.

Nel finale c’è ancora tempo per la bella punizione di De Paul, che si stampa sulla traversa, mentre Samir salva su Zajc e il miracolo di Musso sulla girata di Bani in area di rigore.

Al 95′ minuto viene annullato il pareggio di Scamacca per posizione di fuorigioco e al 97′ minuto viene espulso Perin per fallo da ultimo uomo su Stryger-Larsen.

Video Gol Highlights di Udinese-Genoa 1-0, 8° Giornata Serie A

Il tabellino di Udinese-Genoa 1-0, 8° Giornata Serie A

Udinese-Genoa 1-0

Udinese (3-5-2): Musso 6; Becao 6, Nuytinck 6, Samir 6; Larsen 6, De Paul 7, Arslan 6 (22′ st Mandragora 6), Pereyra 6,5 (45’+1 st Makengo sv), Zeegelaar 6,5; Okaka 5, Pussetto 5 (23′ st Lasagna 6).

Allenatore: Gotti 6

Genoa (3-5-2): Perin 6; Biraschi 5,5 (1′ st Goldaniga 6), Bani 5,5, Masiello 5,5 (44′ st Destro sv); Ghiglione 5,5, Sturaro 6 (23′ st Zajc 6), Badelj 6, Lerager 6, Pellegrini 5 (36′ st Parigini 6); Pandev 4,5 (23′ st Shomurodov 5,5), Scamacca 5,5.

Allenatore: Maran 5

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 34′ De Paul (U)

Ammoniti: Masiello (G), Badelj (G), Arslan (U), Musso (U)

Espulsi: Perin (G)

