Video Gol Highlights Udinese-Genoa 0-2: sintesi 01-12-2024

Highlights e Video Gol di Udinese-Genoa 0-2, 14° giornata Serie A: in dieci per praticamente tutta la partita, i friulani incappano nella quarta sconfitta nelle ultime cinque partite, mentre per Vieira si tratta del primo successo in Italia da quando è arrivato sulla panchina genoana.

Pinamonti e un autogol di Giannetti fissano il risultato finale sullo 0-2.

L’Udinese resta al 9° posto con 17 punti, mentre il Genoa sale a 14 ed è ora 13°.

La Sintesi di Udinese-Genoa 0-2

Nemmeno il tempo di disporsi in campo che la partita cambia completamente volto: siamo solo al 4° minuto e Touré sbaglia un retropassaggio vedendosi così costretto ad abbattere Zanoli, che si era impossessato della sfera e stava dirigendosi verso la porta friulana, con una gomitata. Punizione dal limite e, soprattutto, Udinese in dieci uomini.

La punizione, battuta da Pinamonti, viene sventata da Okoye con un gran tuffo, ma la punta genoana si rifà al 13° depositando in rete da posizione ravvicinata un pallone precedentemente calciato da Badelj e deviato da Thorsby.

L’Udinese è in bambola e combina pasticci in gran quantità rischiando spesso di subire il raddoppio, ma per due volte Giannetti salva capra e cavoli, prima riprendendo Zanoli dopo un errore difensivo di Zemura e poi parando con la schiena un tiro di Thorsby che aveva superato Okoye.

Passata la mezz’ora, il Genoa non offende più preferendo l’amministrazione del pallone e l’Udinese prova a raccogliere i cocci. La prima frazione si conclude dopo tre minuti di recupero.

La ripresa non offre particolari emozioni poiché il copione resta quello già descritto in precedenza o almeno questo accade fino a metà parziale: al 68°, infatti, l’ennesima discesa di Zanoli sulla fascia e sul relativo cross è sfortunato Giannetti nel deviare la sfera nella propria porta.

A parte il gol dello 0-2 e il possibile 0-3 sprecato da Messias a tu per tu con Okoye, non accade nulla nel secondo tempo: ben messo in campo il Genoa, che non dà punti di riferimento, e troppo sfiduciata l’Udinese, che nemmeno prova a riversarsi in area avversaria o a tirare da fuori. Il match finisce dopo cinque minuti di recupero.

Video Gol e Highlights di Udinese-Genoa 0-2

Il Tabellino di Udinese-Genoa 0-2

Udinese (4-3-1-2): Okoye; Ehizibue (46′ Ebosse), Giannetti, Touré, Zemura; Ekkelenkamp, Karlstrom, Lovric (66′ Atta); Thauvin (75′ Bravo); Lucca (46′ Kristensen), Davis (87′ Modesto). Allenatore: Runjaic

Genoa (4-5-1): Leali; Sabelli, Bani (80′ Vogliacco), Vasquez, Martin; Zanoli (76′ Balotelli), Frendrup, Badelj (69′ Masini), Thorsby, Miretti (69′ Messias); Pinamonti (69′ Vitinha). Allenatore: Vieira

Marcatori: 13′ Pinamonti e 68′ aut. Giannetti

Arbitro: Aureliano

Ammoniti: Vasquez, Thorsby, Martin, Kristensen ed Ebosse

Espulsi: 4′ Touré

