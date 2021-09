Video gol-highlights Udinese-Fiorentina 0-1: sintesi 26-09-2021

Video gol-highlights Udinese-Fiorentina 0-1: la decide Vlahovic su rigore.

Vittoria sofferta per la Fiorentina, che espugna la “Dacia Arena” di Udine in questa sesta giornata di Serie A.

Basta un rigore trasformato da Vlahovic alla squadra di Italiano per conquistare altri tre punti e non perdere contatto con la zona Europa League.

Ai friulani non è bastata una ripresa giocata all’arma bianca, dopo un primo tempo arido di emozioni, per strappare almeno il punto del pareggio che sarebbe stato un giusto premio, viste le tante occasioni prodotte.

Non succedeva da sei anni ai “Viola” di partire così bene in campionato: allora, con Paulo Sosa in panchina, i gigliati avevano addirittura 15 punti sui 18 disponibili. La strada tracciata da Italiano sembra quella giusta.

La sintesi di Udinese-Fiorentina 0-1

Partita dai ritmi blandi e soporiferi. La Fiorentina tiene il possesso, ma entrambe le squadre faticano a creare occasioni.

Il primo tempo dell’Udinese si riduce ad un colpo di testa velleitario di Becao su corner di Deulofeu.

Per il resto, la gara si sblocca solo su calcio di rigore: Walace atterra Bonaventura e Ghersini assegna il penalty dopo consulto col VAR.

Dal dischetto è Vlahovic a spiazzare Silvestri e portare avanti i suoi.

L’Udinese prova a reagire, ma senza mai affacciarsi dalle parti di Dragowski. Solo Beto ci prova con una discesa sulla sinistra, ma Martinez Quarta lo ferma sul più bello.

Il nervosismo la fa da padrone, e il gioco viene spezzettato dai falli. La Fiorentina si accende grazie a Torreira che libera di prima la corsa di Odriozola, ma il cross del laterale è preda del laterale.

Ancora Fiorentina, in apertura di ripresa, con Torreira: l’ex Arsenal, tra i più propositivi, ci prova con un destro alto.

L’Udinese risponde con un guizzo di Beto, che se l’aggiusta sul destro in area di rigore e costringe Dragowski al primo intervento della sua partita.

I bianconeri alzano il ritmo e si ripresentano al tiro con Makengo, entrato a inizio ripresa, che costringe Dragowski al colpo di reni nell’angolino.

Italiano cambia qualcosa in difesa ed inserisce Maleh al posto di Duncan. Proprio l’ex Venezia ci prova con un sinistro che finisce largo.

Saponara impegna Silvestri dalla distanza, mentre l’Udinese si affida alle fiammate di Beto ma non riesce a creare pericoli.

Entra anche Molina tra le file bianconere e prova a creare un po’ di scompiglio: sinistro parato da Dragowski a terra e un paio di traversoni che non trovano compagni pronti ad intervenire.

C’è spazio per Samardzic, già giustiziere dello Spezia nei minuti finali. È però ancora Beto a sfiorare il gol quando si avventa su una respinta di Dragowski. Solo l’intervento di un difensore gli nega il gol.

Ancora Deulofeu, nei minuti di recupero, ci prova col sinistro, ma Milenkovic fa muro e difende la porta.

È l’ultimo sussulto di un’Udinese cui non basta un secondo tempo giocato a grandi ritmi. Vince la Fiorentina 1-0, soffrendo, ma ribadendo la propria candidatura per un posto in Europa.

Highlights e video gol Udinese-Fiorentina 0-1

Il tabellino di Udinese-Fiorentina 0-1

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck (Molina 71′), Samir; Soppy (Pussetto 45′), Arslan (Makengo 45′), Walace (Samardzic 81′), Pereyra, Stryger Larsen (Udogie 71′); Beto, Deulofeu. A disposizione: Padelli, Piana, Perez, Zeegelaar, Makengo, Jajalo, Udogie, Molina, Pussetto, Samardzic, Forestieri, De Maio. Allenatore: Gotti

FIORENTINA (4-3-3): Dragowski; Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta (Nastasic 66′), Biraghi (Terzic 60′); Bonaventura, Torreira (Igor 83′), Duncan (Maleh 67′); Callejon, Vlahovic, Saponara. A disposizione: Terracciano, Rosati, Maleh, Pulgar, Terzic, Benassi, Sottil, Amrabat, Bianco, Nastasic, Kokorin, Igor. Allenatore: Italiano

Arbitro: Davide Ghersini (Genova)

Marcatori: 15′ Vlahovic (rigore, F)

Ammoniti: Martinez Quarta (F), Arslan (U), Walace (U), Amrabat (F), Odriozola (F)

Espulsi:

Migliori Bookmakers AAMS