Video Gol Highlights Udinese-Bologna 3-0: Sintesi 30-12-2023

Video Gol e Highlights Udinese-Bologna 3-0, 18° Giornata Serie A: segnano Pereyra, Lucca e Payero

L’Udinese batte il Bologna alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nella diciottesima giornata di Serie A.

Vittoria clamorosa ed importantissima per i bianconeri, che non festeggiavano i tre punti da quasi due mesi, fermando i felsinei dopo tre vittorie consecutive e una striscia di risultati utili consecutivi davvero importante.

Sintesi di Udinese-Bologna 3-0

Solita lista di indisponibili per Gabriele Cioffi, orfano di Bijol, Brenner, Davis, Deulofeu, Ebosse, Semedo e Zemura. Ci sono Ferreira e Kristensen in difesa con Perez a protezione dell’esordiente Okoye a porta, a centrocampo torna Payero con Ebosele, Kamara, Lovric e Walace, mentre Pereyra agisce alle spalle di Lucca in attacco.

Non ci sono Karlsson, Ndoye e Soumaoro per Thiago Motta, che schiera ancora Kristiansen in difesa con Posch, Beukema e Calafiori davanti a Skorupski, confermato Urbanski a centrocampo con Moro, Ferguson, Saelemaekers e Freuler, imprescindibile Zirkzee come unica punta.

E’ una partita a scacchi nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi relativamente intensi. Gli ospiti hanno maggiore qualità nel possesso palla, ma sembrano non riuscire a raggirare la fase difensiva dei padroni di casa, ben messi in campo e sempre molto propositivi nel ribaltare l’azione in contropiede.

Dopo l’ammonizione di Urbanski e la doppia parata di Skorupski alle conclusioni di Ebosele e Kamara, al 23′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Pereyra, che trova il gol del vantaggio con un tap in vincente sulla respinta del portiere al tiro di Payero.

Solo dopo una conclusione imprecisa di Payero, finalmente gli ospiti sembrano trovare i giusti equilibri facendosi vedere in attacco con il solito Zirkzee, mentre vengono ammoniti Pereyra e Ferguson.

Il secondo tempo si apre con il botto, visto che i padroni di casa subito raddoppiano al 49′ minuto con Lucca, che si fa trovare a posto giusto al momento giusto sul tiro sbilenco di Lovric.

E, poi, al 52′ minuto addirittura calano il tris grazie alla grande conclusione di Payero sul cross di Ebosele.

Spazio ai cambi: dentro Lucumì, Aebischer, Fabbian, subito ammonito con Zirkzee e Freuler, Orsolini, Zarraga, Van Hooijdonk, Samardzic e Thauvin, fuori Posch, Moro, Kristiansen, Saelemaekers, Ebosele, Urbanski, Pereyra e Walace.

Nel finale ci prova Zirkzee, senza fortuna, e Masina e Success, subito ammonito, subentrano a Kamara e Lucca.

Highlights e Video Gol di Udinese-Bologna 3-0:

Tabellino di Udinese-Bologna 3-0

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Festy (69’Zarraga), Lovric, Walace (80’Thauvin), Payero, Kamara (87’Masina); Pereyra (80’Samardzic); Lucca (87’Success)

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch (56’Lucumi), Beukema, Calafiori, Kristiansen (56’Fabbian); Freuler, Moro (56’Aebischer); Urbanski (75’Van Hooijdonk), Ferguson, Saelemaekers (56’Orsolini); Zirkzee.

GOL: 23’ Pereyra, 48’ Lucca, 52’ Payero

ASSIST: Lovric

ARBITRO: Orsato

AMMONIZIONI: Urbanski, Pereyra, Ferguson, Freuler