Video Gol Highlights Udinese-Atalanta 2-2: Sintesi 9-10-2022

👌🏾👀👌🏾 Lancio lungo senza senso di #Koopmeiners a servire #Muriel che trova una linea di passaggio stupenda per #Lookman che la mette dentro!

👌🏾👀👌🏾 Koopmeiners' long ball finds @Luisfmuriel09, who rolls it across and @Alookman_ taps in!#UdineseAtalanta #GoAtalantaGo ⚫🔵 https://t.co/VRcrDaCsal