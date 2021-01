Video Gol Highlights Udinese-Atalanta 1-1: Sintesi 20-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Udinese-Atalanta 1-1, Recupero 10° Giornata Serie A: la sblocca Pereyra, pareggia Muriel

Solo un pareggio tra Udinese e Atalanta alla Dacia Arena di Udine, conosciuta anche come Stadio Friuli, nel recupero della decima giornata di Serie A.

E’ i l secondo pareggio consecutivo per i bergamaschi, che però allungano la propria striscia di risultati utili consecutivi a due mesi senza sconfitta.

Il ritiro sembra aver fatto bene ai friulani, che continuano a non vincere da oltre due mesi, ma almeno cancellano le ultime due sconfitte consecutive allungando a quattro i punti di vantaggio sulla zona retrocessione.

La sintesi di Udinese-Atalanta 1-1

E’ proprio una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno possesso palla e pressano con aggressività i padroni di casa, che si difendono compatti in fase difensiva, ma non riescono a ripartire con grande pericolosità in contropiede.

Eppure, i padroni di casa sbloccano subito il risultato al 1′ minuto, quando Pereyra trova il gol del vantaggio sfruttando la sponda di Lasagna.

La reazione degli ospiti è da grande squadra, visto che non sembrano scomporsi, iniziano un lungo monologo, che ben presto si trasforma in un vero e proprio assedio alla porta di Musso, che deve fare gli straordinari più volte su Maelhe, Pessina e Toloi.

Nel finale l’assalto degli ospiti porta al meritato gol del pareggio al 44′ minuto firmato da Muriel, che salta due o tre avversari in un fazzoletto dopo aver ricevuto palla fuori l’area di rigore da Pessina.

Calano sensibilmente i ritmi della gara nel secondo tempo, che risulta molto più equilibrato e combattuto, con gli ospiti sempre a tenere in mano il pallino del gioco e i padroni di casa a difendersi.

Gli ospiti si rendono pericolosi con Miranchuk, mentre i padroni di casa rispondono con Bonifazi, ma non trovano la giocata vincente, ma saranno gli unici tiri di una seconda frazione di gioco davvero noiosa e con nessuna emozione.

Video Gol Highlights di Udinese-Atalanta 1-1

Il tabellino di Udinese-Atalanta 1-1

Udinese (3-5-1-1): Musso; Becao, Bonifazi, Samir; Stryger Larsen (44′ st Molina), De Paul, Arslan (44′ st De Maio), Mandragora (11′ st Walace, 27′ st Deulofeu), Zeegelaar; Pereyra; Lasagna. A disposizione: Scuffet, Gasparini, Ouwejan, Makengo, Nuytinck, Micin, Nestorovski, Palumbo. All.: Gotti.

Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Palomino; Hateboer (13′ st Gosens), De Roon, Pessina, Maehle; Miranchuk (13′ st Ilicic), Malinovskyi (36′ st Freuler); Muriel (13′ st Zapata). A disposizione: Sportiello, Rossi, Sutalo, Lammers, Caldara, Djimsiti, Depaoli, Ruggeri. All.: Gasperini.

Arbitro: Calvarese

Marcatori: 1′ Pereyra (U), 44′ Muriel (A)

Ammoniti: Pereyra, Zeegelaar, Bonifazi (U), Romero (U)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS