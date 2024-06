Video Gol Highlights Ucraina U23-Italia U21 4-0: Sintesi 06-06-2024

Il risultato di Italia U21-Ucraina U23 4-0: brutta, bruttissima figura dei nostri ragazzi nella seconda giornata del Torneo Maurice Revello, travolti da un tornado giallo che, senza nemmeno far fatica, si abbatte e non ci lascia scampo.

La classifica ora recita: Ucraina 7, Italia 3, Panama, Giappone e Indonesia 0. Lunedì 10 giugno affronteremo Panama per cercare di riprendere quota, sebbene il primo posto, unico utile alla qualificazione alla finale, sembri molto più lontano.

La Sintesi di Ucraina U23-Italia U21 4-0

Come contro il Giappone anche oggi i nostri sbagliano molto, ma senza riuscire a creare occasioni dalle parti di Fesiun. Gli ucraini, invece, non sono friabili come i nipponici, si difendono con ordine e fanno male al primo assalto: Zanotti perde palla in una zona pericolosa del campo e consente a Khlan di entrare in area, saltare lo stesso difensore, e scaraventare la sfera all’incrocio fulminando Zacchi.

Al 38° abbiamo la prima grande occasione del match, nonché l’unica: Ghilardi, in proiezione offensiva e tutto solo sul secondo palo, interviene con il petto e manda oltre la traversa un traversone dalla sinistra malgrado la porta vuota a causa di un’uscita non irreprensibile di Fesiun, la quale, va detto, ha però impedito al nostro difensore di piazzarsi diversamente.

Disarmante la prestazione, peggiore di quella contro il Giappone già piena di pecche difensive, ma oggi manca all’appello anche l’attacco; il duplice fischio manda le squadre al riposo dopo tre minuti di recupero.

Se il primo tempo è stato deludente, la ripresa è addirittura disastrosa. Gli azzurrini non reagiscono, continuano a sbagliare perdendo malamente palloni e contrasti e al 53° Martyniuk inventa un magnifico tiro dalla lunga distanza che termina nel sette.

Non bastano i cambi di Nunziata per rinvigorirci, la resa sembra essere stata presentata e gli ucraini possono continuare a passeggiarci sopra triplicando il bottino al 64° con Sikan, che mette in rete dal centro-area dopo un tiro di un compagno di squadra deviato da uno dei nostri difensori.

Pasteggia la selezione di giallo vestita, passeggia e segna ancora con uno dei propri subentrati, Voloshyn, che appoggia in rete un assist dell’altro subentrato Yarmolyuk, che discende la fascia destra, attira Zacchi facendolo uscire dalla porta per poi servire il compagno meglio appostato. Tutto ciò al minuto 71.

I venti minuti finali sono di pura accademia da parte dei gialli, che sfiorano anche la quinta rete in due circostanze diverse, mentre agli azzurrini restano solo il nervosismo e i falli piuttosto gratuiti ai danni dei meritevoli avversari. Trascorsi ulteriori cinque minuti di recupero, termina finalmente lo strazio.

Highlights e Video Gol Ucraina U23-Italia U21 4-0

Il Tabellino di Ucraina U23-Italia U21 4-0

Ucraina U23 (4-2-3-1): Fesiun; Krupskyi, Batahov, Saliuk (85′ Pavlyuk), Martyniuk; Shostak (78′ Sigeev), Rubchynskyi; Fedor (70′ Yarmolyuk), Veleten (70′ Voloshyn), Khlan; Sikan (70′ Krasnopir). CT: Rotan

Italia U21 (4-3-1-2): Zacchi; Zanotti, Ghilardi, Bonfanti, Veroli; Faticanti (46′ Zuccon), Fabbian (46′ Tongya), Ndour; Volpato (57′ Fini); Cerri (46′ Raimondo), S. Esposito (75′ Pisilli). CT: Nunziata

Marcatori: 31′ Khlan, 53′ Martyniuk, 64′ Sikan, 71′ Voloshyn

Arbitro:

Ammoniti: Zanotti, Veleten, Fini e Zuccon

