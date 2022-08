Video Gol Highlights Twente-Fiorentina 0-0 : Sintesi 25-8-2022

Video Gol Highlights Twente-Fiorentina 0-0: il pareggio senza reti vale ai toscani la qualificazione ai gironi.

Twente-Fiorentina 0-0. i “gigliati” conquistano l’accesso ai gironi di Conference League.

Partita tosta, con gli olandesi che cercano subito di imporre il ritmo alla gara. Cabral, da difensore aggiunto, salva la sua squadra su conclusione sicura di Cerny.

La squadra di Italiano si sveglia sul finire del primo tempo, traendo giovamento dalla ritrovata verve di un Sottil fin lì in ombra.

L’esterno impegna un paio di volte Unterstall, che nella ripresa si vede calciare addosso da Ikone la palla del possibile vantaggio toscano.

Nel finale, un palo di Mandragora nega la vittoria agli ospiti. Poco male, perché domani, nel sorteggio di Istanbul, ci sarà comunque la Fiorentina, pronta a rappresentare i nostri colori.

La sintesi di Twente-Fiorentina 0-0

Il Twente, conscio di dover recuperare lo svantaggio dell’andata, parte all’arma bianca.

I più propositivi sono Vlap e Cerny, anche se gli olandesi si limitano, nei primi minuti, a qualche cross nel mezzo, senza generare pericoli.

La prima vera occasione arriva da azione d’angolo: è proprio Vlap, libero in area, che ha lo spazio per calciare a botta sicura. Il suo tiro è sventato, miracolosamente, da Cabral sulla linea.

Prova a farsi vedere la Fiorentina, con un’azione di Ikone sulla destra: il cross nel mezzo non trova Venuti pronto ad intervenire.

Si rivede in attacco il Twente, con una conclusione di Cerny, scialba, che non crea patemi a Terracciano.

Un po’ di tafferugli sulle tribune, con scoppi di petardi da parte della tifoseria “viola”, porta l’arbitro ad interrompere il gioco. Nuovi episodi di tensione, dopo che il prepartita era stato segnato da scontri tra tifoserie.

Per fortuna c’è il campo, e un ritrovato Sottil: l’esterno, dopo essere stato in ombra per la prima mezzora, impegna severamente Unnerstall su punizione dalla distanza, costringendolo in angolo.

Ancora Sottil, con un’azione dalla sinistra, semina il panico nell’area olandese. Unnerstal si oppone ancora al suo tiro.

La Fiorentina inizia il secondo tempo in modo molto propositivo: ci prova Sottil, con il solito accentramento da sinistra, ma sul suo tiro c’è ancora Unnerstall.

Il Twente risponde, approfittando di un’uscita sbagliata di Venuti: Zerrouki si impossessa della sfera e serve Cerny. Igor si oppone al tiro dell’attaccante.

Nella formazione olandese entra Tzolis, al posto di Misidjan, e si rende subito pericoloso con un paio conclusioni che impegnano Terracciano.

Anche i cambi di Italiano impattano sulla partita: entra Jovic, e serve in contropiede Ikone. Il francese, solo davanti a Unnerstall, spreca calciandogli addosso.

Il Twente non riesce più a rendersi pericoloso, e la Fiorentina coglie un palo con Mandragora: servito in mezzo da Jovic, l’ex Genoa colpisce in rovesciata. Il legno sventa la minaccia.

Nel finale, la Fiorentina resta in dieci per l’espulsione di Igor, punito dall’arbitro con un secondo giallo per perdita di tempo.

Un intoppo che non impedisce alla squadra di Italiano il raggiungimento dell’obiettivo: la “viola” accede ai gironi di Conference, e domani, durante i sorteggi, conoscerà il proprio destino.

Highlights e video gol di Twente-Fiorentina 0-0

Il tabellino di Twente-Fiorentina 0-0

TWENTE (4-3-3): Unnerstall; Brenet, Hilgers (Bruns 81′), Propper, Smal; Zerrouki, Vlap (Steijn 88′), Sadilek (Ugalde 81′); Cerny, Van Wolfswinkel, Misidjan (Tzolis 67′).

A disposizione:El Maach, Tyton, Brama, Rots, Steijn, Salah-Eddine, Tzolis, Jjolo, Everink, Cleonise, Ugalde, Bruns.

Allenatore: Jans.

FIORENTINA (4-3-3): Terracciano; Venuti, Milenkovic, Igor, Biraghi; Amrabat, Bonaventura, Maleh (Mandragora 60′); Ikone, Cabral (Jovic 71′), Sottil (Gonzalez 71′).

A disposizione: Gollini, Dodo, Jovic, Saponara, Terzic, Gonzalez, Benassi, Quarta, Duncan, Mandragora, Nastasic, Kouame.

Allenatore: Italiano.

Arbitro:

Ammoniti: Ikone (F), Maleh (F), Propper (T), Sadilek (T), Zerrouki (T), Gollini (F), Hilgers (T), Igor (F)

Espulsi: Igor (F, doppia ammonizione)