Video Gol Highlights Tunisia-Francia 1-0: Sintesi 30-11-2022

Video Gol e Highlights Tunisia-Francia 1-0, 3° Giornata Gruppo D Mondiali Qatar 2022: inutile la rete di Khazri

La Tunisia batte la Francia all’Education City Stadium di Al Rayyan nella terza ed ultima giornata del Gruppo D della fase a gironi dei Mondiali 2022 in Qatar.

Inutile grande impresa per i tunisini, che vengono eliminati come terza classificata con quattro punti.

Sintesi di Tunisia-Francia 1-0

Il ct Kadri schiera Talbi, Meriah e Ghandri in difesa a protezione di Dahmen, con Kechrida e Maaloul sulle fasce e Skhiri e Laidouni in mediana, lanciando Ben Romdhane in attacco con Slimane e Khazri.

Mentre il ct Deschamps, orfano di Lucas Hernandez e Benzema, gioca con Fofana, Konate, Disasi e Varane in difesa davanti a Mandanda, concede una chance a Guendouzi, Veretout e Camavinga in mediana con Tchouameni e lancia Muani in attacco con Coman.

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza blandi. I francesi vogliono fare possesso palla gestendo le forze, mentre i tunisini provano a pressare con grande aggressività mettendoci rabbia e qualità nel ribaltare l’azione in contropiede.

Al 9′ minuto viene annullata la rete a Khazri per posizione di fuorigioco ed è proprio l’attaccante che più volte si rende pericoloso con un paio di belle giocate prima della conclusione imprecisa di Coman, del giallo a Kechrida e del tentativo di Slimane.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, visto che i tunisini continuano a macinare gioco, mentre i francesi risultano abbastanza spenti.

Dopo un tentativo di Laidouni, al 58′ minuto i tunisini sbloccano il risultato con Khazri, che trova il gol del vantaggio sfruttando l’errore di Fofana.

Tunisia defeat France but the holders finish top of Group D 👏#FIFAWorldCup | @adidasfootball — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) November 30, 2022

Girandola di cambi: dentro Abdi, Saliba, Rabiot, Mbappe, Griezmann, Chaalali e Dembele, fuori Slimane, Khazri, Varane, Veretout, Coman, Fofana, Ben Romdhane e Guendouzi.

I francesi reagiscono con rabbia ed orgoglio, si riversano nella metà campo avversaria ed attaccano a testa bassa la porta di Dahmen, che si salva sulle giocate di Mbappe e Muani.

Nel finale arriva il pareggio dei francesi al 99′ minuto firmato da Griezmann, al posto giusto al momento giusto sull’errore di Talbi sul cross di Muani, ma viene clamorosamente annullato dal VAR.

Highlights e Video Gol di Tunisia-Francia 1-0:

Tabellino di Tunisia-Francia 1-0

Tunisia (3-4-3): Dahmen; Talbi, Meriah, Ghandri; Maaloul, Laidouni, Skhiri, Kechrida; Khazri (Dal 59′ Jebali), Ben Romdhane (Dal 75′ Chaalali), Slimane (Dal 83′ Abdi). Allenatore: Kadri

Francia (4-3-3): Mandanda; Disasi, Varane (Dal 63′ Saliba), Konaté, Camavinga; Fofana (Dal 73′ Griezmann), Tchouameni, Veretout (Dal 63′ Rabiot); Guendouzi (Dal 79′ Dembele), Kolo Muani, Coman (Dal 63′ Mbappe). Allenatore: Deschamps.

Arbitro: Conger (Nuova Zelanda)

Gol: 58′ Khazri (T)

Assiist: Laidouni

Ammoniti: Kechrida