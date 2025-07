Calciomercato Lazio 2025-26: tutte le trattative, acquisti e cessioni

Dopo una stagione deludente sotto la guida di Baroni, la Lazio è pronta a voltare pagina: il calciomercato estivo 2025/2026 si preannuncia infuocato per i biancocelesti, decisi a costruire una rosa all’altezza delle ambizioni europee. Con Maurizio Sarri nuovamente al timone, la dirigenza si sta muovendo con determinazione sul mercato per rinforzare ogni reparto.

La Lazio riparte ufficialmente da Maurizio Sarri, richiamato a Formello per guidare un nuovo ciclo tecnico dopo una stagione conclusa senza qualificazione alle coppe europee. Il ritorno del “Comandante” rappresenta il primo passo voluto dal presidente Claudio Lotito per rilanciare il progetto biancoceleste, puntando su continuità, esperienza e una forte identità tattica.

L’obiettivo del club è chiaro: ricostruire senza smantellare, mantenendo in rosa i giocatori più rappresentativi e rinforzando l’organico con innesti mirati. Tuttavia, a complicare le mosse in entrata è arrivato il blocco del mercato imposto dal Covisoc, a causa del mancato rispetto di alcuni parametri economici da parte della società.Nonostante il vincolo, la dirigenza laziale sta cercando soluzioni per agire comunque in maniera strategica, lavorando su cessioni mirate, rientri dai prestiti e scambi vantaggiosi che non impattino eccessivamente sui conti. In attesa dello sblocco, il calciomercato della Lazio resta comunque attivo: trattative, contatti e piani futuri sono al centro delle discussioni tra Sarri e la dirigenza.

Situazione portieri

Per quanto riguarda i portieri, a giocarsi il posto da titolare sono Mandas e Provedel, su quest’ ultimo c’è però l’interesse di alcune squadre di Serie a e qualora dovesse arrivare un offerta potremmo vederlo partire senza problemi.

Trattative possibili/in corso in difesa

Romagnoli-Lazio, si riaccende la speranza: Sarri prova a ricucire lo strappo

Il futuro di Alessio Romagnoli alla Lazio sembrava segnato: il difensore classe 1993, cresciuto con il biancoceleste nel cuore, era ai ferri corti con la dirigenza a causa del mancato adeguamento dell’ingaggio. Una frattura che aveva portato il centrale a valutare seriamente l’addio, con la delusione per la mancata valorizzazione del suo ruolo nello spogliatoio.

Alessio Romagnoli, difensore centrale e nuovo capitano del Milan. Fonte: Twitter Romagnoli

Tuttavia, il ritorno di Maurizio Sarri a Formello potrebbe cambiare completamente lo scenario. È stato proprio l’ex tecnico del Napoli e della Juventus a voler fortemente Romagnoli nel progetto Lazio sin dal primo giorno. Ora, con il suo ritorno in panchina, Sarri sta tentando di ricomporre il rapporto tra il giocatore e la società, puntando su di lui come perno difensivo per la nuova stagione.Il tecnico toscano avrebbe già espresso alla dirigenza la volontà di confermare Romagnoli come leader della retroguardia, mentre si fa sempre più concreta la possibilità di una cessione per Mario Gila, ritenuto sacrificabile per fare cassa e sbloccare operazioni in entrata.

Nuno Tavares, rebus sul futuro: la Lazio lo riscatta ma valuta la cessione

Il destino di Nuno Tavares resta sospeso tra conferma e addio. Dopo una prima parte di stagione in cui era apparso come un punto fermo della Lazio, il laterale portoghese ha visto calare il proprio rendimento a causa di una fragilità fisica che ne ha limitato la continuità. Eppure, nonostante le incertezze, Claudio Lotito ha deciso di esercitare il diritto di riscatto dall’Arsenal per 5 milioni di euro, blindando formalmente il cartellino del classe 2000.

Una mossa che, però, potrebbe rivelarsi solo temporanea. La Juventus e l’Inter di Inzaghi hanno infatti mostrato forte interesse per l’esterno sinistro, apprezzato per la sua capacità di spinta e l’adattabilità tattica. La valutazione imposta dal presidente biancoceleste è alta: oltre 30 milioni di euro, cifra che tiene conto anche della clausola che prevede la cessione del 40% del ricavato all’Arsenal in caso di futura rivendita.

Nel frattempo, la Lazio non vuole farsi trovare impreparata: il nome in cima alla lista dei possibili sostituti è quello di Fabiano Parisi, terzino già sondato in passato e da tempo stimato da Maurizio Sarri per intelligenza tattica e affidabilità difensiva.

Possibili acquisti/cessioni a centrocampo

Tchaouna ceduto al Burnley per 15 milioni

Ora è ufficiale: Emanuel Tchaouna lascia la Lazio dopo una sola stagione. L’attaccante francese classe 2003 è stato ceduto al Burnley a titolo definitivo per circa 15 milioni di euro, con il 10% sulla futura rivendita che resterà nelle casse biancocelesti. Tchaouna saluta dopo 37 presenze complessive e 2 reti tra Serie A e coppe. Una cessione importante per fare cassa e dare respiro alle strategie in entrata.

Inter forte su Rovella, ma Lotito fa muro

Nel frattempo, l’Inter ha messo gli occhi su Nicolò Rovella, classe 2001, regista che Sarri considera centrale nel progetto tecnico. I nerazzurri sarebbero pronti a offrire fino a 40 milioni di euro, valutando anche l’inserimento di Davide Frattesi come contropartita. Tuttavia, Claudio Lotito non cede: il patron della Lazio continua a fare leva sulla clausola rescissoria da 50 milioni di euro e non intende fare sconti.

Il reparto regia, ad oggi, è comunque ben presidiato: sono tornati alla base Danilo Cataldi, apprezzato da Sarri dopo l’esperienza in prestito alla Fiorentina, e Belahyane, giovane del 2004 arrivato a gennaio dall’Hellas Verona, ancora in cerca di spazio.

Vecino rinnova fino al 2026 con opzione per il 2027

Confermata anche la permanenza di Matías Vecino. Il centrocampista uruguayano ha rinnovato per un’altra stagione, con opzione di prolungamento fino al 2027 al raggiungimento di un numero minimo di presenze. L’ingaggio sarà di quasi 2 milioni di euro più bonus. Fondamentale, ancora una volta, il ruolo di Maurizio Sarri, che considera Vecino un elemento chiave per affidabilità e conoscenza del suo sistema di gioco, già dai tempi di Empoli.

Sarri vuole Loftus-Cheek, sfuma Fazzini

Il tecnico toscano ha anche espresso un desiderio preciso per il centrocampo: Ruben Loftus-Cheek, 1996, attualmente al Milan ma con poco spazio sotto la gestione Allegri. Allenato già da Sarri ai tempi del Chelsea, il centrocampista inglese potrebbe partire per una cifra intorno ai 15 milioni di euro, con la Lazio pronta a inserirsi.

Nel frattempo è sfumato Tommaso Fazzini, approdato alla Fiorentina. Resta in lizza invece Giovanni Fabbian del Bologna, centrocampista in rampa di lancio seguito con attenzione anche da altri club di Serie A.

Ricostruzione dell’attacco

Lazio, Sarri sogna Insigne e rivoluziona l’attacco: tutti i nomi sul taccuino del tecnico

Il ritorno di Maurizio Sarri sulla panchina della Lazio riaccende le speranze dei tifosi biancocelesti, e tra i sogni del tecnico c’è un nome che fa battere il cuore: Lorenzo Insigne.

L’ex capitano del Napoli, classe 1991, si è appena svincolato dal Toronto dopo tre stagioni in MLS e ha espresso il desiderio di tornare a giocare in Serie A. Sarri, che con lui a Napoli ha scritto pagine memorabili, lo vorrebbe con sé a Formello per riportare creatività e imprevedibilità nel reparto offensivo.

Tuttavia, il sogno resta per ora in stand-by: il blocco del mercato imposto alla Lazio impedisce operazioni in entrata almeno fino al 30 settembre 2025, data entro cui Lotito dovrà sistemare i conti per ottenere il via libera. In alternativa, si dovrà attendere gennaio 2026, quando cambieranno le normative e sarà possibile tornare a operare sul mercato.

Caccia al nuovo centravanti: Raspadori e Oyarzabal in cima alla lista

Parallelamente al sogno Insigne, Sarri punta a modificare radicalmente il reparto offensivo. In cima alla sua lista per il ruolo di centravanti di manovra ci sono Giacomo Raspadori (2000), attualmente al Napoli ma non più centrale nel progetto, e lo spagnolo Mikel Oyarzabal (1998), leader tecnico della Real Sociedad. Due profili ideali per il tipo di gioco richiesto dal tecnico toscano.

Occhi puntati anche sul giovane talento Pio Esposito (2005), di proprietà dell’Inter e tra i migliori prospetti del calcio italiano, oltre al più esperto Giovanni Simeone (1995), che potrebbe garantire profondità e finalizzazione.

Per le corsie esterne si segue anche Chiesa

Per quanto riguarda gli esterni offensivi, la Lazio sta monitorando più opzioni: su tutte Federico Chiesa, in uscita dal Liverpool e alla ricerca di una nuova sfida in Serie A. Restano validi anche i nomi di Andrea Colpani (1999), rientrato al Monza dopo il prestito, e Dennis Man (1998), autore di un’ottima stagione con il Parma.

Prima le uscite: Castellanos e Isaksen in lista di sbarco

Prima di chiudere qualsiasi colpo, però, sarà necessario alleggerire l’attacco: i principali indiziati alla cessione sono Taty Castellanos e Gustav Isaksen, che non hanno convinto appieno e potrebbero lasciare spazio ai nuovi innesti richiesti da Sarri.

