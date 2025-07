Lamine Yamal vestirà la 10 del Barcellona: i Top Numeri 10 del Barça

Il Barcellona ha ufficializzato: dalla prossima stagione Lamine Yamal indosserà la maglia numero 10, quella che fu di Ronaldinho, Rivaldo, Maradona e soprattutto Lionel Messi.

Una scelta carica di significato perchè viene annunciata nel giorno del prolungamento di contratto che blinda Lamine Yamal al Barcellona fino al 2031 con una clausola rescissoria monstre da 1 miliardo di euro!

L’annuncio è arrivato sui canali social ufficiali del club e del calciatore spagnolo: “Da Rocafonda al mondo. Lamine Yamal 10”, in riferimento al quartiere popolare dove è cresciuto il nuovo gioiello del calcio spagnolo.

Ma a rendere ancora più epocale il momento è il rinnovo fino al 2031 con clausola rescissoria da un miliardo di euro e stipendio da top player mondiale.

Una maglia leggendaria: chi ha vestito la 10 del Barça dal 2000 a oggi

Il numero 10 è da sempre il simbolo della classe e della fantasia. Nella storia del Barcellona è stato indossato da campioni leggendari e, dal 2000 in poi, ha segnato l’identità del club.

Dopo Litmanen e Rivaldo fu Ronaldinho a portare la luce in un Barça in cerca di riscatto prima dell’era di Lionel Messi che ne ha ridefinito completamente il valore della maglia numero 10.

Dopo l’addio della Pulce, il 10 era stato affidato temporaneamente ad Ansu Fati ma senza mai trovare un vero erede. Ora tocca a Yamal, il talento che a soli 18 anni sembra già pronto a scrivere grandi pagine di storia.

Un contratto da fuoriclasse: 40 milioni lordi a stagione e clausola da un miliardo

Durante una cerimonia tenutasi allo Spotify Camp Nou, Lamine Yamal ha firmato ufficialmente il nuovo contratto che lo lega al Barcellona fino al 30 giugno 2031.

Il club non ha comunicato le cifre ufficiali ma secondo fonti spagnole l’accordo prevede 15 milioni netti a stagione con premi che portano il totale fino a 40 milioni lordi all’anno.

La clausola rescissoria monstre da 1 miliardo di euro sancisce la volontà della dirigenza di blindare quello che è considerato il futuro del Barça e del calcio europeo.

«È il sogno di una vita», ha dichiarato il giovane calciatore accompagnato dalla madre e dalla nonna Fatima, figura centrale nella sua crescita. Entrato nella cantera blaugrana a soli 7 anni Yamal ha sempre vissuto il Barcellona come una seconda casa: “Questo club è la mia vita”.

10 🐐 pic.twitter.com/YPMQzdip7P — 🇪🇸 Lamine Yamal Nasraoui Ebanaa FANS (@Lamineeyamal__) July 16, 2025

Record e numeri da predestinato: campione precoce a suon di gol e assist

Lamine Yamal non è solo una promessa, è già realtà. A 17 anni e 1 giorno ha vinto da protagonista l’Europeo con la nazionale spagnola. In maglia blaugrana ha chiuso l’ultima stagione con 18 gol e 25 assist, risultando decisivo per la conquista del triplete nazionale (Liga, Copa del Rey e Supercoppa di Spagna) sotto la guida di Hansi Flick.

Numeri che alimentano le voci su una possibile candidatura al Pallone d’Oro, che se conquistato lo renderebbe il più giovane vincitore di sempre. Il suo talento ha incantato l’Europa, tanto che la sua maglia ufficiale è andata esaurita in poche ore sia negli store fisici che online del Barcellona.

I Numeri 10 del Barcellona dal 2000 ad oggi:

Tra fine anni ’90 e inizio 2000 la maglia numero 10 del Barcellona era sulle spalle del fantasista finlandese Jari Litmanen sotto la guida di Van Gaal.

Il finlandese ha indossato la 10 solo per 1 anno con il Barcellona e complessivamente dal 1999 al 2001 ha collezionato 32 presenze segnando 4 reti e 4 assist.

A seguire è stata la volta del brasiliano Rivaldo a indossare la 10 del Barcellona.

Vincitore del pallone d’oro nel 1999 al suo arrivo in Catalunya aveva l’arduo compito di non far rimpiangere Ronaldo il fenomeno che era passato all’Inter.

Con il Barcellona il brasiliano ha segnato ben 130 gol.

Da ricordare la celebre tripletta nell’ultima giornata di Liga il 17 giugno 2001 vinta contro il Valencia 3 a 2 che ha regalato ai blaugrana la qualificazione in Champions League.

A seguire è stata la volta dell’argentino Riquelme che però con la 10 al Barcellona ha deluso le aspettative.

A non far decollare il fantasista è stato anche il rapporto con mister Van Gaal che non è mai decollato.

Dopo una sola stagione Riquelme ha lasciato il Barcellona per andare al Villareal.

Dopo la delusione di Riquelme è stata la volta del brasiliano Ronaldinho di indossare la 10 del Barca.

Il fantasista brasiliano ammaliava spettatori e compagni con i suoi giochetti di prestigio fatti di palleggi impossibili e gol da cineteca.

Con Ronaldinho il Barcellona ha vinto 2 volte la Liga spagnola, due Supercoppe di Spagna e 1 Champions League.

Nel 2005 Ronaldinho ha vinto anche il Pallone d’Oro.

Nel 2008 a 28 anni Ronaldinho è passato al Milan.

Il successore con la 10 del Barcellona è stato l’inarrivabile sino ad oggi e simbolo dei blaugrana Lionel Messi.

Arrivato al Barcellona nel 2000 a soli 13 anni Messi ha vestito la maglia blaugrana per ben 21 anni.

Qui Messi ha vinto ben 6 Palloni d’Oro.

L’argentino ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2004 con la maglia numero 30 poi cambiata con la 19 e infine con la 10.

Messi con il Barcellona ha giocato ben 778 partite realizzando un numero impressionante di 672 gol e fornendo ai suoi compagni 303 assist.

Col Barcellona Messi ha vinto 35 titoli di cui 4 Champions League, 3 Supercoppe Europee, 10 Campionati di Liga Spagnola, 3 Mondiali per Club, 7 Copa del Rey e 8 Supercoppe Spagnole.