Colpo del Napoli: preso Lang dal PSV

Il Napoli piazza il primo grande colpo dell’estate: Noa Lang è ufficialmente un nuovo calciatore azzurro. L’esterno offensivo olandese arriva dal PSV Eindhoven per una cifra complessiva di 25 milioni di euro più 3 di bonus, con un contratto di cinque anni già firmato. Il giocatore è atterrato in Italia lunedì, ha sostenuto le visite mediche martedì presso la clinica Villa Stuart di Roma e ha poi raggiunto Dimaro Folgarida, dove si sta svolgendo il ritiro estivo del Napoli targato Antonio Conte.

Un investimento importante per l’attacco di Conte

Il club partenopeo, attraverso una nota ufficiale condivisa sui propri canali social e sul sito, ha confermato l’ingaggio di Noa Lang, reduce da una stagione di alto livello con la maglia del PSV. Il talento classe 1999, che può agire sia da esterno sinistro, sia sulla fascia destra o come seconda punta, rappresenta un rinforzo di qualità per il nuovo 3-4-3 di Conte. Con i suoi 14 gettoni nella Nazionale olandese (3 gol e 2 assist), Lang porta in dote esperienza internazionale e duttilità tattica.

Cresciuto nei settori giovanili di Feyenoord e Ajax, Lang ha maturato esperienza tra FC Twente, Club Brugge e infine PSV, dove era arrivato nell’estate 2023 per 12,5 milioni di euro. In Olanda è diventato in poco tempo un beniamino dei tifosi grazie alle sue giocate spettacolari, al carisma e al temperamento deciso, elementi che hanno subito colpito anche i tifosi napoletani, scatenatisi sui social alla notizia dell’acquisto.

De Laurentiis accoglie Lang, i tifosi sognano

L’arrivo di Noa Lang è stato salutato anche dal presidente Aurelio De Laurentiis con un post su X (ex Twitter), che ha raccolto migliaia di interazioni nel giro di poche ore. Il calciatore, noto anche per la sua passione per la musica rap, è pronto a diventare protagonista anche al Maradona, dove il pubblico azzurro non vede l’ora di esultare con i suoi assist e le sue reti.

Secondo le indiscrezioni, l’accordo prevede anche una percentuale del 10% sulla futura rivendita a favore del PSV, ulteriore conferma del valore attribuito al calciatore.

Non solo Lang: Lucca e Beukema in arrivo

L’estate azzurra è entrata nel vivo. Oltre a Lang, il Napoli ha definito l’arrivo di altri due rinforzi: Lorenzo Lucca, attaccante di proprietà dell’Udinese, ha già sostenuto le visite mediche nella capitale e si sta dirigendo verso il ritiro di Dimaro. Anche Sam Beukema, centrale difensivo in uscita dal Bologna, è ormai ad un passo dalla firma: le ultime formalità verranno completate nei prossimi giorni.

Un Napoli ambizioso tra mercato e campo

Con l’acquisto di Noa Lang, il Napoli lancia un messaggio chiaro alla Serie A e all’Europa: la volontà è quella di tornare subito protagonista dopo una stagione sottotono. Il progetto di Antonio Conte prende forma giorno dopo giorno, e i volti nuovi — uniti alla base già forte — fanno sognare in grande la tifoseria. Lang sarà l’uomo in più per tornare a brillare in Champions League, e i primi allenamenti in Trentino stanno già accendendo l’entusiasmo del popolo azzurro.