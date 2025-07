Nazionale Under 21: Baldini è il nuovo allenatore

La FIGC ha ufficializzato una scelta di peso: Silvio Baldini è il nuovo commissario tecnico della Nazionale Italiana Under 21, subentrando a Carmine Nunziata, il cui contratto è scaduto il 30 giugno 2025 e non è stato rinnovato dopo l’eliminazione dell’Italia ai quarti di finale degli Europei di categoria. Nunziata assumerà ora la guida dell’Italia Under 20, che aveva già allenato in passato.

Una carriera ricca di esperienza tra Serie A, B e C

Baldini, classe 1958, è un allenatore esperto con alle spalle 99 panchine in Serie A e 254 in Serie B. Ha guidato club come Empoli, Parma, Lecce, Catania, Palermo, Brescia e Pescara, squadra da cui si è separato lo scorso mese dopo aver conquistato la promozione in Serie B. Proprio con il Palermo aveva ottenuto un’altra promozione nel 2022, salvo poi lasciare il club per divergenze con i nuovi proprietari del City Football Group.

Il tecnico toscano è conosciuto per il suo carisma e per un temperamento acceso, che in passato gli è costato alcune squalifiche, tra cui una nel 2001 per bestemmie e un’altra nel 2008 per un gesto violento nei confronti di un collega. Oggi, però, il suo profilo è stato scelto per dare nuova linfa al progetto Azzurro giovanile.

Andrea Barzagli sarà il vice di Baldini

Al fianco di Baldini ci sarà Andrea Barzagli, campione del mondo nel 2006, già inserito nello staff tecnico della Nazionale Italiana dal 2021. La sua presenza rafforza ulteriormente un progetto che punta a coniugare esperienza, mentalità vincente e crescita dei giovani.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha spiegato così la scelta:

“Abbiamo affidato la panchina dell’Under 21 a un tecnico eccellente, una persona di valore e di valori. Baldini possiede qualità umane e conoscenze tecniche per dare agli Azzurrini un’importante spinta verso l’alto. Il nostro obiettivo principale è la qualificazione alle Olimpiadi di Los Angeles, e con Maurizio Viscidi e Gianluigi Buffon abbiamo condiviso la necessità di un profilo esperto capace di costruire un progetto a medio-lungo termine”.

L’emozione di Baldini: “Un orgoglio indossare l’Azzurro”

Entusiasta Baldini, che ha rilasciato le sue prime dichiarazioni sul sito della FIGC:

“Sono felice ed emozionato. Ringrazio il presidente Gravina per l’opportunità e per la fiducia. Essere stato scelto per questo incarico mi gratifica. Indossare la maglia dell’Italia è motivo di grande orgoglio e cercherò di trasmettere questo senso di appartenenza ai ragazzi”.

Rivoluzione nelle giovanili azzurre

Il cambio alla guida dell’Under 21 è solo uno dei tasselli del rinnovamento all’interno del settore giovanile azzurro:

Carmine Nunziata guiderà l’ Under 20

guiderà l’ Alberto Bollini è stato confermato alla guida dell’ Under 19 , con Christian Maggio come vice

è stato confermato alla guida dell’ , con come vice Massimiliano Favo sarà il nuovo CT dell’ Under 18

sarà il nuovo CT dell’ Daniele Franceschini allenerà l’ Under 17

allenerà l’ Manuel Pasqual, ex terzino della Fiorentina, debutta come allenatore dell’Under 16

Con la nomina di Baldini e il rafforzamento degli staff tecnici delle varie selezioni, la FIGC punta a costruire un percorso solido per il futuro del calcio italiano, partendo dai giovani. La missione è chiara: riportare l’Italia Under 21 tra le grandi d’Europa e conquistare l’accesso ai Giochi Olimpici di Los Angeles 2028.