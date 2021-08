Video gol-highlights Trabzonspor-Roma 1-2: sintesi 19-08-2021

Video gol-highlights Trabzonspor-Roma 1-2, Conference League 2020-21: vincono i giallorossi grazie ai gol di Pellegrini e Shomurodov.

Buona la prima: la Roma di Josè Mourinho esordisce in Conference League con una vittoria per 2-1 sul Trabzonspor. La squadra giallorossa inizia in maniera contratta, sorpresa dal pressing avversario. Poi rende più fluida la manovra e trova il vantaggio in apertura di secondo tempo, con Pellegrini.

Il vantaggio appaga i giallorossi, che subiscono la reazione turca e vengono freddati dal pareggio di Cornelius. Nel finale, quando la gara sembra avviata al pareggio, il neoacquisto Shomurodov graffia su corner, sfruttando il suo grande opportunismo. Un gol che permette alla Roma di conservare un piccolo margine di vantaggio in vista del ritorno. La qualificazione è più vicina.

Trabzonspor-Roma 1-2: la sintesi della partita

Il Trabzonspor sorprende la Roma con un iniziale pressing alto che costringe la squadra giallorossa sulla difensiva. La squadra di Mourinho prova allora ad affidarsi ai centimetri dui Shomurodov per guadagnare metri ed aprire le maglie della difesa avversaria. Proprio una sponda dell’uzbeko innesca il contropiede di Mkhitaryan, che però viene fermato da Bruno Peres con un fallo tattico.

Il Trabzonspor si fa vedere con una conclusione di Nwakeme, parata da Rui Patricio. La manovra giallorossa si fa comunque più fluida, e la Roma riesce a prendere in mano le redini del gioco. Karsdop spinge bene sulla destra e, da un suo cross, nasce un’opportunità che Pellegrini non riesce a capitalizzare spedendo fuori.

Lo stesso Karsdop ha un’opportunità quando la Roma penetra in area avversaria: servito in ampiezza da Shomurodov, il laterale destro va a una conclusione che si spegne sull’esterno della rete.

La formazione turca, dopo un inizio promettente, cerca perlopiù di capitalizzare gli errori avversari nelle uscite e nei passaggi: Bakasetas recupera un pallone da Cristante a centrocampo, ma la sua conclusione si spegne al lato.

Il secondo tempo vede la Roma passare in vantaggio alla prima occasione: Zaniolo recupera un buon pallone al centrocampo e allarga sulla sinistra per Mkhitaryan. Cross in mezzo e Pellegrini si avventa sul pallone spingendolo dentro.

Dopo il vantaggio, la squadra di Mourinho smette di giocare e lascia troppo campo agli avversari. Avci fiuta la situazione e inserisce Cornelius per dare sostanza all’attacco. Proprio il danese, al primo pallone utile, segna il pareggio capitalizzando, di testa, un cross dalla destra di Bruno Peres.

Poco dopo è Wakaeme a scaldare i guantoni di Rui Patricio, con una conclusione bloccata a terra. La Roma appare in confusione e vacilla ancora su una conclusione di Wakaeme, che schermato da due avversari in area, trova lo spazio per andare a concludere a giro.

La Roma si fa rivedere negli ultimi minuti, con un’azione sull’asse Zaniolo-Pellegrini che frutta un corner. Dalla bandierina va lo stesso Zaniolo, che pesca la testa di Mancini. Carambola sul palo e battuta a rete di Shomurodov, che riporta avanti i giallorossi.

La giocata dell’uzbeko è di quelle che decidono una partita. La Roma resiste agli ultimi assalti turchi grazie una parata di Rui Patricio su spizzata di Hugo, sbanca il Senol Gunes e si appresta ad affrontare il ritorno, previsto a Roma tra una settimana, con un piccolo margine di vantaggio.

Video gol-highlights Trabzonspor-Roma 1-2

Trabzonspor-Roma 1-2: il tabellino della partita

Trabzonspor-Roma 1-1: 55′ Pellegrini (R), 63′ Cornelius (T), 81′ Shomurodov (R)

TRABZONSPOR (4-3-3): Cakir; Bruno Peres, Vitor Hugo, Koybasi (Trondsen 62′); Hamsik, Ozdemir (Omur 76′), Bakasetas; Gervinho (Cornelius 62′), Djaniny, Nwakaeme. Allenatore: Avci.

ROMA (4-2-3-1): Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina; Cristante, Veretout; Zaniolo (Reynolds 90+3′), Pellegrini (Diawara 90′), Mkhitaryan (Perez 81′); Shomurodov (Mayoral 81′). Allenatore: Mourinho.

Arbitro: Matej Jug (Slovenia)

Ammoniti: Bruno Peres (T), Vina (R)

Espulsi:

