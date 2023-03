Video Gol Highlights Tottenham-Milan 0-0: sintesi 08-03-2023

Video Gol e Highlights Tottenham-Milan 0-0: al sorteggio dei quarti di finale di Champions League ci saranno anche i rossoneri, usciti indenni da Londra dopo una partita sostanzialmente controllata. E’ sufficiente, dunque, il gol di Diaz nel match d’andata.

Per il Milan è il ritorno ai quarti di finale a dodici anni di distanza dall’ultima volta.

Poche, pochissime le occasioni, due delle quali dopo il 94°: un miracolo di Maignan su Kane ed un palo di Origi.

La Sintesi di Tottenham-Milan 0-0

Al pari della sfida d’andata giocata a San Valentino, anche il secondo round tra inglesi e milanesi è piuttosto conservativo e con qualche errore di troppo in termini di possesso.

L’unica vera occasione creata è di marca rossonera: al 20° uno schema innovativo su calcio da fermo dal limite vede il pallone passare da Diaz a Giroud e dal francese a Tonali per giungere a Messias sulla destra, ma il brasiliano deve usare il destro, piede debole, e calcia malissimo gettando alle ortiche l’occasione.

Poco altro nei minuti successivi. Il Tottenham impegna Maignan al 35° con un cross di Kane deviato e ottiene un paio di corner per caso e li spreca, mentre il Milan torna nei pressi dell’area avversaria solo nel secondo e ultimo minuto di recupero con un cross imprendibile per Giroud. Non c’è altro.

La ripresa comincia con i rossoneri in avanti e pericolosissimi al 51°: Diaz vince un rimpallo al limite dell’area e vi entra andando poi al tiro, ma Forster è bravo ad opporsi di piede. Le ribatutte di Hernandez e Leao non sortiscono effetti.

Al 64° il Tottenham è insidioso per la prima volta in tutta la partita: Hojbjerg conclude dopo un’azione caotica trovando la respinta di Maignan, mentre è clamorosa l’occasione per il Milan al 67°: una bellissima triangolazione tra Leao ed Hernandez si conclude con lo scarico del portoghese per l’accorrente Diaz, che sceglie di non tirare subito, da centro area, perdendo il tempo e favorendo la chiusura delle maglie avversarie.

Al 71° è Leao a sbagliare, calciando in curva sugli sviluppi di un lungo lancio da dietro che lo aveva esaltato nelle sue migliori doti quali corsa e smarcamento.

Inevitabilmente il Tottenham deve aprirsi e sbilanciarsi in avanti, lasciando spazi ai rossoneri che possono anche usufruire della superiorità numerica a partire dal minuto 78 grazie al secondo giallo comminato a Romero per un intervento pericoloso su Hernandez.

Tale superiorità potrebbe portare subito frutti se Tonali, all’84°, non si attarasse troppo a tirare da dentro l’area permettendo a Lenglet di fare da schermo.

Sono ben sei i minuti di recupero assegnati da Turpin, più per l’avventurosa espulsione di Romero, fattosi male al momento del suo stesso fallo e fuori campo in quel momento, e nel quarto arrivano le occasioni più grosse: prima Maignan è strepitoso su un gran colpo di testa di Kane e subito dopo il nuovo entrato Origi colpisce il palo dopo un bel contropiede. Il match si chiude poco dopo.

Il Tabellino di Tottenham-Milan 0-0

Tottenham (3-4-2-1): Forster; Romero, Lenglet, Davies; Emerson Royal (70′ Richarlison), Skipp, Hojbjerg, Perisic (53′ Porro); Son, Kulusevski (83′ Sanchez); Kane. Allenatore: Conte

Milan (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Messias (56′ Saelemaekers), Krunic, Tonali, Hernandez; Diaz (81′ Bennacer), Leao (89′ Rebic); Giroud (81′ Origi). Allenatore: Pioli

Arbitro: Turpin

Ammoniti: Romero, Lenglet, Thiaw e Skipp

Espulsi: 78′ Romero