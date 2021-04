Video Gol Highlights Tottenham-Manchester United 1-3: Sintesi 11-04-2021

Video gol Highlights e Sintesi di Tottenham – Manchester United 1-3: il Manchester united batte 3-1 il Tottenham nel big match della 31°giornata di Premier League. Vantaggio Spurs con Son, ribaltato nella ripresa da Fred, Cavani e Greenwood. Red Devils che consolidano il secondo posto a 63 punti, Tottenham 7° a 49 punti in classifica.

al Tottenham Hotspur Stadium, il Manchester United vince in rimonta 3-1 contro il Tottenham e blinda il secondo posto in classifica. Vantaggio degli uomini di Mourinho che passano avanti con Son nel primo tempo, nella ripresa reazione dello United che va a segno con Fred, Cavani e Greenwood.

Sintesi di Tottenham – Manchester United 1-3

La partita fatica a carburare nel primo tempo dove le due squadre prendono tempo per studiarsi ma senza produrre azioni offensive. Poche emozioni per due parti della prima frazione di gioco con Spurs e Red Devils che non si impongono.

Una prima svolta arriva al munto 34. Il Manchester United trova il gol del vantaggio. Filtrante di Fred a trovare Pogba, il francese serve poi in area Cavani che col destro batte Lloris. Il gol è però annullato per un fallo a inizio azione di McTominay su Son.

Il Tottenham si scuote e al 40° passa avanti. Bellissima combinazione tra Kane, Lucas e Son. Pallone lavorato sulla trequarti dal 9 inglese che premia l’inserimento a destra di Lucas, assist e tap-in facile di Son che sblocca il match e chiude il primo tempo per l’1-0 per il Tottenham.

Nella ripresa il Manchester United alza i giri e schiaccia gli uomini di Mourinho. Prima McTominay impegna Lloris con un tiro da fuori, poi al 57° United che pareggia. Ottimo palleggio offensivo dei Red Devils, con il pallone che finisce in area per Cavani: il 9 uruguiano calcia di prima intenzione, Lloris respinge ma non può nulla sulla respinta di Fred che fa 1-1.

Lo United domina: al 62° Bruno Fernandes scarica un sinistro potente che Lloris para in corner, ma il Tottenham non reagisce e capitola. Minuto 79 perfetto cross dalla trequarti di Greenwood, tuffo di testa preciso di Cavani che insacca il 2-1 ospite. Gli Spurs non ci provano più e al 95° lo United la chiude. Azione personale di forza e di tecnica di Pogba, servizio per Greenwood che di destro firma il definitivo 3-1.

Highlights e Video gol di Totenham – Manchester United 1-3

https://www.youtube.com/watch?v=O6OxhfAh5gk

Tabellino di Tottenham – Manchester United 1-3

TOTTENHAM (4-3-3): Lloris, Aurier, Dier, Rodon, Reguilon, Lo Celso (61′ Sissoko), Hojbjerg, Ndomblelé (78′ Lamela), Son, Kane, Lucas (820 Bale). A disposizione: Alderweireld, Winks, Bale, Lamela, Hart, Sissoko, Dele Alli, Tanganga, Vinicius, All.: Mourinho

MANCHESTER UNITED (4-2-3-1): Henderson, Shaw, Lindelof, Maguire, Wan-Bissaka, Fred, McTominay, Rashdord (72′ Greenwood), Pogba, Bruno Fernandes (90′ Matic), Cavani. A disposizione: de Gea, Mata, Greenwood, Diallo, Telles, Matic, Williams, Van de Beek, Tuanzebe. All.: Solskjaer

GOL: 40′ Son (T), 57′ Fred (M), 79′ Cavani (M), 96′ Greenwood (M)

AMMONITI: McTominat (M), Cavani (M), Fred (M), Shaw (M), Maguire (M), Sissoko (T)

ESPULSI:

