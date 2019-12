Video gol highlights Tottenham-Chelsea 0-2: doppio Willian, l’allievo Lampard batte il maestro Mourinho

Il Chelsea batte 2-0 il Tottenham nel posticipo della 18°giornata di Premier League. L’allievo Lampard super il maestro Mourinho e rafforza il 4°posto a quota 32 punti. Decisivo Willian con una doppietta. Spurs fermi al 7°posto a 26 punti.

é del Chelsea il Derby di Londra contro il Tottenham. Nel nuovo stadio dei rivali, i Blues si impongono per 0-2 e tornano ai 3 punti, dopo 4 KO negli ultimi 5 turni di campionato. Frenata per il Tottenham che manca l’aggancio al 4°posto e scivola a -6.

José Mourinho schiera il Tottenham con il 4-2-3-1 con Gazzaniga in porta, difesa con Aurier, Sanchez, Alderweireld, Vertonghen. Mediani di centrocampo Dier e Sissoko, Lucas, Alli e Son a supporto di Kane.

Il Chelsea di Frak Lampard risponde col 3-4-3 con Kepa tra i pali, Tomori, Rudiger e Zouma il pacchetto difensivo. Mediani Kovacic e Kanté. Esterni Marcos Alonso e Azpilicueta. Mason Mount e Willian dietro l’unica punta Abraham.

Highlights: https://www.premierleague.com/video

I primo dieci minuti di match sono tutti di marca Chelsea con potenziali occasioni con Abraham e Rudiger. Il forcing iniziale viene premiato al 12° quando il Chelsea la sblocca: ottimo scambio tra Kovacic e Willian, il brasiliano si accentra al limite dell’area e con un tiro a giro supera Kepa e firma l’1-0 Chelsea. Dopo 25 minuti di dominio Blues si sveglia il Tottenham, che si rende pericoloso con un tiro al volo di Kane alto di poco. il Chelsea manovra bene e pressa alto schiacciando il Tottenham e allo scadere del tempo, trova il raddoppio. Uscita scomposta di Gazzaniga che travolge Marcos Alonso in area. Dal dischetto va Willian che segna lo 0-2 e la doppietta personale.

Mourinho inserisce Eriksen ma è sempre il Chelsea a fare il match. Al 55° 0-3 anullato per un fuorigioco di Abraham su tap-in ravvicinato. Al 60° rosso diretto a Son che alza il piede a martello su Rudiger dopo uno scontro di gioco. Spurs in 10 e mai in partita. Il Chelsea controlla in tranquillità l’ultima mezzora, senza mai subire veri pericoli. Blues che cementificano il 4°posto, Spurs che scivolano a -6 dalla zona Champions.

©RIPRODUZIONE RISERVATA