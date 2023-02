Video Gol Highlights Torino-Udinese 1-0 , 21° Giornata Serie A: decide la rete di Karamoh ad inizio ripresa

Due formazioni in lotta per la settima posizione nel campionato. Infatti sono divese da due punti, 29 per i friulani e 27 per i piemontesi. Un’occasione per entrambe di rilancio nell’inseguimento ad una posizione europea che, per ora, dista un po’ troppi punti, a quota 38.

Vincono di misura i granata, grazie ad una rete di Karamoh all’inizio della ripresa. Successo meritato per gli uomini di Juric che si issano al settimo posto. Ora c’è una lunga rincorsa da fare per ottenere un posto in Europa, anche se molto complicata.

I friulani, invece, dopo due risultati utili consecutivi perdono nuovamente e allontanano le speranze di ottenere un posto in Europa.

Video Gol Highlights Torino-Udinese, 21esima giornata di Serie A 2022/23

Sintesi di Torino-Udinese

Partita che vede i granata iniziare bene, con ottimo pressing sulla metà campo avversaria. La prima conclusione avviene al decimo minuto di gioco, un tiro dalla distanza di Vojvoda ad una decina di metri dall’area di rigore. Il pallone è centrale e Silvestri non ha difficoltà ad aggiuntare la sfera.

Dieci minuti dopo rispondono gli ospiti con una conclusione rasoterra di Perez che finisce tra le braccia di Milinkovic Savic, senza problemi.

A metà della prima frazione secondo tentativo dalla distanza di Vojvoda, nella medesima zona della prima conclusione. L’esito, questa volta, è un calcio d’angolo per via di una deviazione di un difensore bianconero.

Video Gol Highlights Torino-Udinese. I granata provano ad entrare nell’area friulana con scambi stretti e palloni sulle fasce. La difesa della formazione di Sottil regge bene, provando anche a farsi vedere in avanti. La partita è piuttosto bloccata, le due squadre sono attente e fanno fatica a trovare una giocata vincente.

L’allenatore dei bianconeri vuole più personalità da parte dei suoi, ma non è facile per via degli spazi stretti.

Verso il quarantesimo minuto azione in verticale dei granata. Schuurs passa a Miranchuk. Il centrocampista russo serve Sanabria che vede sulla corsa Karamoh. Quest’ultimo riceve il pallone in area, calcia ma trova Silvestri sulla sua strada che gli blocca la conclusione e la spedisce in calcio d’angolo.

Video Gol Highlights Torino-Udinese. Tre minuti più tardi altra conclusione dell’attaccante francese da posizione defilata, ma trova ancora una volta Silvestri pronto alla risposta.

Prima della fine dei primi quarantacinque minuti l’assist in profondità per Beto il quale trova Milinkovic Savic attento in uscita che spazza il pallone in fallo laterale.

Primo tempo che si conclude a reti bianche, con i granata maggiormente propositivi negli ultimi dieci minuti.

VANTAGGIO DEL TORINO! Ripresa che inizia subito forte per i granata. Ola Aina dalla destra effettua un cross che trova al centro Karamoh, bravo a non finire in fuorigioco e ad anticipare Silvestri in uscita con un tap-in mancino!

Due minuti dopo prova subito una reazione la formazione ospite. Samardzic controlla con il destro e calcia con il sinstro. Il pallone viene deviato e termina in calcio d’angolo.

Video Gol Highlights Torino-Udinese. Al dodicesimo minuto errore di Schuurs, il quale serve un pallone lento al proprio portiere e per poco non ne approfitta Beto. Il portiere granata riesce comunque ad arrivare prima e liberare. Tre minuti dopo conclusione di Wallace centrale con Milinkovic Savic che risponde presente.

Friulani in avanti e granata che rispondono con ripartenze. Miranchuk trova Vlasic in area di rigore, il cui destro termina di poco fuori alla sinistra di Silvestri.

L’allenatore dei friulani ha bisogno di maggiore personalità in campo. Esordio con la maglia bianconera per Thauvin, ex calciatore del Marsiglia. La squadra ospite attacca ma senza avere le idee chiare, con palloni buttati nel mezzo senza particolare.

Azioen di contropiede dei granata che conquistano un calcio di punizione al limite dell’area. Questo viene calciato da Miranchuk, ma deviato in calcio d’angolo.

Ultimi minuti con grande confusione degli ospiti e padroni di casa che provano a raddoppiare. Finisce con la vittoria di misura dei granata.

Highlights e Video Gol di Torino-Udinese 1-0 :

Tabellino di Torino-Udinese 1-0

Marcatori: 4′ st Karamoh (Torino)

Assist: 4′ st Ola Aina (Torino)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs, Buongiorno; Aina, Ricci, Linetty (31′ st Vieira), Vojvoda; Karamoh (10′ st Vlasic), Miranchuk (42′ st Adopo); Sanabria (44′ st Seck). A disposizione: Gemello, Fiorenza, Bayeye, Gravillon, Pellegri, Rodriguez, Vieira, Vlasic, Singo, Adopo, Seck, Gineitis. Allenatore: Juric

Udinese (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol (42′ st Ebosse), Perez (41′ st Pafudi); Ehizibue (27′ st Ebosele), Samardzic (27′ st Thauvin), Walace, Arslan (15′ st Lovric), Udogie; Beto, Success. A disposizione: Padelli, Piana, Festy, Masina, Lovric, Abankwah, Buta, Ebosse, Thauvin, Pafundi. Allenatore: Sottil

Ammoniti: 38′ st Lovric (Udinese), 43′ st Ola Aina (Torino)

Arbitro: Alessandro Prontera (Bologna)