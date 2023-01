Video Gol Highlights Torino-Spezia 0-1: Sintesi 15-1-2023

Video Gol e Highlights Torino-Spezia 0-1, 18° Giornata Serie A: basta Nzola

Lo Spezia batte il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella diciottesima giornata di Serie A.

Colpaccio per i liguri, che tornano alla vittoria dopo due pareggi racimolando il quinto risultato utile consecutivo e provando ad allungare sulla zona retrocessione portandosi a quota diciotto punti.

Cadano i granata dopo quattro risultati utili consecutivi, forse anche stanchi per l’impresa in coppa nell’impegno infrasettimanale.

Sintesi di Torino-Spezia 0-1

Out Aina, Ilkhan, Lazaro e Pellegri per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs e Buongiorno davanti a Milinkovic-Savic, con Singo e Vojvoda sulle fasce e sempre Ricci e Lukic in mediana, confermato Sanabria nel tridente d’attacco con Miranchuk e Vlasic.

Assente Zoet per Luca Gotti, che punta su Amian, Caldara e Nikolaou in difesa a protezione di Dragowski, a centrocampo ci sono Holm, Bourabia, Ampadu, Agudelo e Reca, mentre in attacco la solita coppia formata da Gyasi e Nzola.

E’ una partita davvero noiosa nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto blandi. I padroni di casa fanno un possesso palla sterile e con poche idee, mentre gli ospiti si rintanano nella propria metà campo chiudendo tutti gli spazi.

Al 29′ minuto gli ospiti sbloccano il risultato con Nzola, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Djidji, anche ammonito insieme con Milinkovic-Savic per proteste, trovando dunque il gol del vantaggio.

I padroni di casa non riescono a velocizzare il giro della palla, scontrandosi contro l’ottima fase difensiva degli ospiti, che risultano sempre pericolosi in contropiede, seppur senza riuscire a fare male.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Linetty e Rodriguez al posto di Lukic e Schuurs, mentre vengono subito ammoniti Caldara e Bourabia.

Meglio gli ospiti, che sembrano molto più in partita con Gyasi, fermato dalla traversa, prima delle sostituzioni che vedono coinvolti Karamoh e Radonjic subentrare al posto di Sanabria e Miranchuk.

Dopo il giallo a Ricci, spazio anche per Ferrer e Ekdal e, dopo il tentativo di Nzola, anche per Seck e i nuovi acquisti Zurkowski e Joao Moutinho, che sostituiscono Holm, Bourabia, Singo, Gyasi e Agudelo.

Highlights e Video Gol di Torino-Spezia 0-1:

Tabellino di Torino-Spezia 0-1

Marcatori: 29’ p.t. Nzola rig. (S)

Torino (3-4-2-1): Milinkovic Savic; Djidji, Schuurs (1’ s.t. Rodriguez), Buongiorno; Singo (36’ s.t. Seck), Lukic (1’ s.t. Linetty), Ricci, Vojvoda; Miranchuk (22’ s.t. Radonjic), Vlasic; Sanabria (22’ s.t. Karamoh). All.: Juric



Spezia (3-4-2-1): Dragowski; Amian, Caldara, Nikolaou; Holm (32’ s.t. Ferrer), Bourabia (32’ s.t. Ekdal), Ampadu, Reca; Agudelo (38’ s.t. Zurkowski), Gyasi (46’ s.t. Moutinho); Nzola. All.: Gotti

Arbitro: Ghersini di Genova

Ammoniti: 27’ p.t. Djidji (T), 6’ s.t. Caldara (S), 16’ s.t. Bourabia (S), 31’ s.t. Ricci (T), 52’ Karamoh (T), Nikolaou (S)