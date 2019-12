Video Gol Highlights Torino-Spal 1-2: Strefezza e Petagna ribaltano Rincon

Risultato Torino-Spal 1-2, 17° Giornata Serie A: la sblocca Rincon, pareggia Strefezza, espulso Bremer, gol vittoria di Petagna

La Spal vince contro il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel terzo ed ultimo anticipo del sabato della diciassettesima giornata di Serie A.

Vittoria di un’importanza vitale per i ferraresi, che provano a muovere la classifica e allontanarsi dall’ultimo posto, salvando anche la panchina al proprio allenatore. I granata si fermano dopo tre risultati utili consecutivi.

La sintesi di Torino-Spal 1-2, 17° Giornata Serie A

E’ una partita subito molto intensa nel primo tempo, visto che le due squadre sono molto attente tatticamente, ma non per questo si limitano a difendere, visto che hanno voglia di attaccare con grande aggressività.

Eppure, si mette subito molto bene per i padroni di casa, che sbloccano il risultato al 4′ minuto con Rincon, al posto giusto al momento giusto sulla ribattuta della barriera alla punizione di Verdi.

Gli ospiti reagiscono con rabbia ed orgoglio, combattono su ogni pallone, alzano il baricentro e, giocando a specchio, non soffrono la maggior qualità dell’avversario, rendendosi poi pericolosi con Paloschi, ma rischiando di affondare sulle giocate di Berenguer e Belotti.

Proprio nel finale però gli ospiti riescono a pareggiare al 42′ minuto Strefezza, bravo a sfruttare la sponda di Paloschi, dopo che Petagna aveva sfiorato la palla, poco prima di rischiare addirittura di ribaltarla.

Il copione della partita non cambia nel secondo tempo, ma la partita diventa molto più tattica. I padroni di casa non riescono a gestire al meglio le forze, anche a causa dell’espulsione di Bremer al 56′ minuto per doppia ammonizione.

Con l’uomo in più, gli ospiti provano a sfruttare il momento, ma non riescono a trovare la giocata vincente con Petagna, che risulta impreciso da ottima posizione.

Il forcing degli ospiti viene premiato solo al 83′ minuto, quando proprio Petagna completa la rimonta sfruttando l’assist di Valdifiori, di fatto spegnendo le energie dei padroni di casa, che rischiano di subire anche il terzo gol sul tentativo di Murgia nel finale.

Video Gol Highlights di Torino-Spal 1-2, 17° Giornata Serie A

CLICCARE SUL LINK PER GUARDARE I VIDEO GOL HIGHLIGHTS DELLA PARTITA

Il tabellino di Torino-Spal 1-2, 17° Giornata Serie A

Torino-Spal 1-2

Torino (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Aina, Rincon, Lukic (78′ Zaza), Ansaldi (44′ Laxalt); Verdi, Berenguer (62′ Meité); Belotti. All.: Mazzarri.

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Igor; Cionek, Missiroli, Valoti (68′ Murgia), Kurtic (74′ Valdifiori), Strefezza; Paloschi (84′ Di Francesco), Petagna. All.: Semplici.

Arbitro: Michael Fabbri di Ravenna.

Gol: 4′ Rincon (T), 42′ Strefezza (S), 81′ Petagna (S).

Assist: Valdifiori (S, 1-2).

Ammoniti: Ansaldi, Izzo (T), Valoti, Igor, Missiroli, Petagna (S).

Espulsi: Bremer (T), al 56′.

Note – Recupero 2’+4′.

©RIPRODUZIONE RISERVATA