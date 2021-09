Video Gol Highlights Torino-Salernitana 4-0: Sintesi 12-9-2021

Video Gol e Highlights Torino-Salernitana 4-0, 3° Giornata Serie A: la sblocca Sanabria, raddoppia Bremer, tris di Pobega, poker di Lukic

Tutto fin troppo facile per il Torino, che distrugge la Salernitana allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella terza giornata di Serie A.

Prima vittoria in campionato per i granata, che cancellano le prime due sconfitte consecutive in campionato, affossando i salernitani, che collezionano la terza sconfitta consecutiva.

Sintesi di Torino-Salernitana 4-0

E’ una partita molto equilibrata nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. E’ un monologo da parte dei padroni di casa, che hanno in mano il pallino del gioco con un possesso palla molto lento, mentre gli ospiti non fanno altro che difendersi dietro la linea della palla per chiudere tutti gli spazi.

Dopo un palo clamoroso di Di Tacchio, al 44′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Sanabria, sfruttando una dormita in area di rigore da parte della difesa avversaria.

Nel secondo tempo continua il monologo dei padroni di casa, che approfittano dell’apatia degli ospiti, che scompaiono completamente dal campo.

Dopo un clamoroso errore sotto porta di Djuric, al 66′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Bremer sfruttando l’ennesimo errore difensivo di Kechrida in marcatura.

Finalmente arriva la reazione degli ospiti, grazie soprattutto alla personalità di Ribery, ma la squadra si sbilancia troppo e rischia di subire addirittura il tris in contropiede.

Nel finale c’è ancora tempo per il terzo gol dei padroni di casa, firmato al 87′ minuto da Pobega su ennesima dormita della difesa avversaria.

E, infine, arriva il poker di Lukic al 91′ minuto su dormita di Gagliolo.

Highlights e Video Gol di Torino-Salernitana 4-0:

Tabellino di Torino-Salernitana 4-0

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Zima 6,5, Bremer 7, Rodriguez 6 (17′ st Buongiorno 6); Singo 6,5, Lukic 6,5, Mandragora 6,5, Ansaldi 7,5 (29′ st Aina 6); Linetty 6 (29′ st Pobega 6,5), Pjaca 5,5 (29′ st Praet 6); Sanabria 7 (40′ st Rincon 6).

Allenatore: Juric 7



Salernitana (3-5-2): Belec 5; Strandberg 4,5, Gyomber 5 (22′ st Ribery 6), Gagliolo 4,5; Kechrida 5,5, M. Coulibaly 6 (40′ st Schiavone 5,5), Di Tacchio 6, Obi 5,5 (12′ st L. Coulibaly 5), Ruggeri 6 (1′ st Ranieri 5); Simy 5 (11′ st Djuric 6), Bonazzoli 5,5.

Allenatore: Castori 4,5



Arbitro: Aureliano



Marcatori: 45′ Sanabria (T), 20′ st Bremer (T), 42′ st Pobega (T), 45’+1 st Lukic (T)



Ammoniti: Bonazzoli (S), Gyomber (S)



Espulsi:

