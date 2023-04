Video Gol Highlights Torino – Roma 0-1 e Sintesi 08-04-2023

Video Gol e Highlights di Torino – Roma 0-1, 29° Giornata Serie A: decide il match Dybala su calcio di rigore all’8° minuto del primo tempo.

Seconda vittoria consecutiva per la Roma di Mourinho in campionato che dopo aver battuto la Sampdoria all’Olimpico 3 a 0 domenica scorsa va a vincere a Torino per 1 a 0 con un gol di Paulo Dybala su calcio di rigore.

Grazie a questa vittoria la Roma sale al 3° posto a quota 53 punti scavalcando Milan e Inter.

Sintesi di Torino – Roma 0-1:

Juric manda in campo il suo Torino con il 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic in porta e linea difensiva formata da Gravillon, Schuurs e Buongiorno. A centrocampo ci sono Ricci e Gineitis al centro con Singo a destra e Rodriguez a sinistra. In attacco Sanabria punta centrale supportato da Miranchuk e Radonjic.

Mourinho manda in campo la sua Roma con il 3-4-1-2 con Rui Patricio in porta e linea difensiva a 3 formata da Mancini, Smalling e Llorente. A centrocampo ci sono Cristante e Wijnaldum al centro con Zalewski a destra e Spinazzola a sinistra. In attacco Dybala punta centrale supportato da Solbakken e El Shaarawy.

Al 6° minuto c’è subito il calcio di rigore per la Roma! Gran tiro di Zalewski di sinistro dal limite dell’area fermato col braccio in tuffo da Schuurs in area.

Sul dischetto va Dybala che batte Milinkovic Savic con un tiro centrale e basso.

Al 15° corner per il Torino con Smalling che mette il pallone fuori area, lo riprende Rodriguez che prova il tiro dal limite che viene deviato in calcio d’angolo da Wijnaldum!

Al 22° Wijnaldum prova a sorprendere Milinkovic Savic con un pallonetto ma il pallone termina sopra la traversa!

Al 25° ancora Torino in avanti con Radonjic che prova il tiro deviato da Mancini in corner.

Al 29° ci prova Cristante di sinistro da fuori area ma il suo tiro viene deviato in calcio d’angolo!

In apertura di ripresa il Torino sfiora il gol del pareggio!

Cross di Rodriguez sul secondo palo per Miranchuk che colpisce di testa ma Rui Patricio vola e riesce a deviare in angolo!

Al 60° corner di Dybala, stacca Smalling di testa ma il pallone finisce sopra la traversa!

Al 70° entra in campo Lorenzo Pellegrini al posto di El Shaarawy.

Esce anche Solbakken dopo un contrasto per problemi alla spalla ed entra al suo posto Matic.

Al 75° ci sono due cambi anche nel Torino: entrano Lazaro e Karamoh al posto di Radonjic e Buongiorno.

All’83 entra nella Roma Abraham al posto di Dybala,

Nel finale occasione per il Torino!

Vlasic serve in verticale al limite dell’area Pellegri che si gira e prova il tiro ma Smalling devia in calcio d’angolo!

Highlights e Video Gol di Torino – Roma 0-1:

Tabellino di Torino – Roma 0-1:

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Gravillon (16’ s.t. Gravillon), Schuurs, Buongiorno (33’ Karamoh); Singo, Ricci (76’ s.t. Vlasic), Gineitis, Rodriguez; Miranchuk, Radonjic (33’ s.t. Lazaro); Sanabria (17’ s.t. Pellegri). All. Juric.

Roma (3-4-1-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorrente; Zalewski, Cristante, Wijnaldum, Spinazzola; Solbakken (29’ s.t. Matic), El Shaarawy (25’ s.t. Pellegrini); Dybala (38’ s.t. Abraham). All. Mourinho.

Arbitro: Colombo di Como

Marcatore: 8’ p.t. Dybala su Rigore

Ammoniti: 7’ p.t. Schuurs (T), 11’ p.t. El Shaarawy (R), 33’ s.t. Gineitis (T), 36’ s.t. Milinkovic-Savic (T)