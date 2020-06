Video Gol Highlights Torino-Parma 1-1: Kucka pareggia Nkoulou

Il ritorno del campionato italiano si concretizza con il pareggio tra Torino e Parma allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel recupero della 25° giornata di Serie A, 6° turno del girone di ritorno.

Il campo ha confermato le difficoltà dovute ad una condizione fisica appesantita dalla preparazione atletica, ma anche l’ambiente assurdo causato dall’assenza dei tifosi.

I granata tornano a fare punti dopo sei sconfitte consecutive, il primo punto in assoluto con il nuovo allenatore in panchina, mentre gli emiliani cancellano la sconfitta pre stop per Coronavirus.

La sintesi di Torino-Parma 1-1, recupero 25° Giornata Serie A

E’ una partita abbastanza viva nel primo tempo, giocato su ritmi non altissimi, ma nemmeno da semplice allenamento. Grande merito è dei padroni di casa, che pressano in maniera asfissiante il tentativo di possesso palla degli ospiti, che non riescono a trovare precisione nei passaggi.

Così, i padroni di casa passano giustamente in vantaggio al 16′ minuto con un colpo di testa imperioso di Nkoulou, che sblocca il risultato su calcio d’angolo di Berenguer.

Minuti difficili per gli ospiti, che ci mettono un po’ per trovare le giuste distanze, approfittando del baricentro fin troppo alto dei padroni di casa, che cominciano ad allungarsi favorendo le giocate degli avversari.

Dopo una conclusione centrale di Kurtic, al 31′ minuto gli ospiti pareggiano con Kucka, che si fa trovare al posto giusto al momento giusto sulla giocata di Gervinho.

Nel finale gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa non si abbattono e riescono a reagire con intensità e aggressività a centrocampo, rendendosi pericolosi con De Silvestri, che trova l’ottima parata di Sirigu.

Il secondo tempo inizia come il primo, cioè con l’aggressività e l’intensità dei padroni di casa, ma clamorosamente al 48′ minuto Sepe para il rigore a Belotti, fischiato dall’arbitro per fallo di Iacoponi su Edera, dopo il miracolo del portiere al tentativo di tap-in vincente di Zaza su sponda di De Silvestri.

Dopo aver rischiato il nuovo svantaggio, gli ospiti si svegliano, prendono in mano il pallino del gioco e chiamano in casa Sirigu con una botta da fuori area di Cornelius e poi i Kulusevski e Gervinho, mentre i padroni di casa rispondono con un sinistro a volo impreciso di Zaza e un clamoroso errore di testa di Edera.

Con il passare dei minuti i ritmi calano totalmente e, anche a causa dei vari cambi, diventa poco più di un allenamento di scarico.

Video Gol Highlights di Torino-Parma 1-1, recupero 25° Giornata Serie A

Il tabellino di Torino-Parma 1-1, recupero 25° Giornata Serie A

Torino-Parma 1-1 (primo tempo 1-1)

Marcatori: 15’ p.t. Nkoulou (T), 31’ p.t. Kucka (P)

Assist: 15’ p.t. Berenguer (T), 31’ p.t. Gervinho (P)

Torino (3-4-1-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Meité, Rincon, Berenguer (23’ s.t. Aina); Edera (37’ s.t. Lukic); Zaza, Belotti. All. Longo.

Parma (4-3-3): Sepe; Darmian (40’ s.t. Laurini), Iacoponi, Bruno Alves, Gagliolo; Kucka (40’ st. Brugman), Scozzarella (24’ s.t. Hernani), Kurtic; Kulusevski, Cornelius, Gervinho (28’ s.t. Caprari). All. D’Aversa.

Arbitro: Irrati di Pistoia

Ammoniti: 2’ s.t. Iacoponi (P), 17’ s.t. Rincon (T), 42’ s.t. Brugman (P), 46’ D’Aversa (P)

