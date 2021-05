Video Gol Highlights Torino-Parma 1-0: Sintesi 3-5-2021

Video Gol e Highlights Torino-Parma 1-0, 34° Giornata Serie A: traversa di Ansaldi, segna Vojvoda, palo di Belotti, al quale viene annullato anche una rete per fuorigioco

Il Torino batte il Parma allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo del lunedì della trentaquattresima giornata di Serie A, quindicesimo turno del girone di ritorno.

Vittoria fondamentale per i granata, che cancellano il punto nelle ultime due partite uscendo dalla zona retrocessione, con una partita da recuperare, certificando proprio l’addio dal massimo campionato italiano degli emiliani.

Sintesi di Torino-Parma 1-0

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Meglio i padroni di casa, che fanno un buon possesso palla, mentre gli ospiti provano a ripartire in contropiede.

Ci provano Belotti e Sanabria, ma senza fortuna, mentre Brugman tira addosso a Sirigu. Dopo un tentativo di Cornelius, i padroni di casa si vedono negare la gioia del gol dalla traversa, che ferma sul più bello Ansaldi.

Non cambia il copione della partita nel secondo tempo, in cui i padroni di casa cercano in tutti i modi il gol del vantaggio, mentre gli ospiti provano a chiudersi e difendersi compatti, senza concedere spazi.

Solo dopo l’imprecisione di Sanabria e Lukic, al 63′ minuto arriva il meritato gol del vantaggio dei padroni di casa, che sbloccano il risultato con Vojvoda, su assist di Ansaldi.

Gli ospiti scompaiono dal campo, accusano il colpo e vanno in completa balia dei padroni di casa, che dominano in campo e macinano gioco ed occasioni.

Al 72′ minuto il VAR annulla il raddoppio di Belotti per posizione di fuorigioco. Poco dopo sfortunato è ancora Belotti, che colpisce anche il palo nel finale, in cui si rendono pericolosi anche Zaza e Pezzella.

Tabellino di Torino-Parma 1-0

Marcatori: 18’ s.t. Vojvoda (T)

Assist: 18’ s.t. Ansaldi (T)

Torino (3-5-2): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; Vojvoda, Rincon (36’ s.t. Linetty), Baselli, Lukic, Ansaldi; Sanabria, Belotti (36’ s.t. Zaza). All: Nicola

Parma (4-3-3): Sepe, Laurini (30’ s.t. Busi), Dierckx (1’ s.t. Gagliolo), Alves, Pezzella; Grassi (30’ s.t. Brunetta), Hernani (39’ s.t. Pellè), Brugman (32’ p.t. Kurtic); Gervinho Cornelius, Kucka. All. D’Aversa

Arbitro: Aureliano di Bologna

Ammoniti: 10’ p.t. Dierckx (P), 20’ s.t. Hernani (P), 27’ s.t. Kucka (P)

