Video Gol Highlights Torino-Napoli 3-0: Sintesi 7-1-2024

Video Gol e Highlights Torino-Napoli 3-0, 19° Giornata Serie A: segnano Sanabria, Vlasic e Buongiorno, espulso Mazzocchi

Il Torino strapazza il Napoli allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella diciannovesima giornata di Serie A.

Grandissima vittoria per i granata, che chiudono il girone d’andata a quota ventisette punti, uno in meno dei partenopei, probabilmente tra i record negativi per una squadra campione in carica.

Sintesi di Torino-Napoli 3-0

Infortunati Nguessan e Schuurs per Ivan Juric, che sceglie Djidji in difesa con Buongiorno e Rodriguez a protezione di Milinkovic-Savic, punta su Ricci e Ilic in mediana, con Bellanova e Lazaro sulle fasce, Vlasic sulla trequarti alle spalle di Sanabria e Zapata.

Indisponibili Natan, Meret e Olivera per Walter Mazzarri, che schiera Mario Rui, Juan Jesus, Rrahmani e Di Lorenzo in difesa davanti a Gollini, in mediana sceglie Cajuste con Lobotka e Zielinski, mentre in attacco la punta è Raspadori con Politano e Kvaratskhelia, in assenza dei nazionali.

E’ una partita davvero bloccata ed equilibrata nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi molto intensi. Gli ospiti provano a fare possesso palla, ma i padroni di casa pressano e marcano ad uomo, trovando con facilità i tre attaccanti.

I padroni di casa si rendono pericolosi con Zapata e Vlasic, più volte, ma la grande palla clamorosa è di Raspadori, che tira addosso a Milinkovic-Savic.

Dopo il giallo a Zielinski, al 43′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato con Sanabria, che trova il gol del vantaggio sugli sviluppi di un calcio di punizione di Ilic.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Mazzocchi per Zielinski, con gli ospiti che optano per il cambio di modulo con il passaggio della difesa a tre.

Ebbene, la partita del neo acquisto dura pochissimo, visto che al 52′ minuto Mazzocchi si fa espellere con un rosso diretto, grazie all’intervento del VAR, per un bruttissimo fallo su Lazaro.

Neanche pochi secondi, che al 53′ minuto i padroni di casa raddoppiano con Vlasic con una bella conclusione da ottima posizione, dopo uno scambio con Zapata.

Entrano Zerbin e Simeone al posto di Mario Rui e Raspadori, viene ammonito Juan Jesus e i padroni di casa approfittano della superiorità numerica, di fatto prendendo in mano il pallino del gioco contro avversari demotivati, malmessi in campo e totalmente fuori dal campo mentalmente e tatticamente.

Dopo il palo di Sanabria, con conseguente miracolo di Gollini su Zapata, al 66′ minuto i padroni di casa calano il tris con Buongiorno, che salta più in alto di tutti sul calcio d’angolo di Lazaro.

Spazio ai cambi: dentro Gaetano, Lindstrom, Pellegri e Sazonov, fuori Cajuste, Politano, Zapata e Djidji.

Gli ospiti ci provano con un cross pericoloso di Gaetano, sul quale serve l’intervento di Milinkovic-Savic per togliere la palla dai piedi di Simeone, con il tentativo di tap-in di Zerbin completamente in curva nel finale, quando entrano anche Seck, Gineitis e Karamoh al posto di Sanabria, Ilic e Vlasic.

Highlights e Video Gol di Torino-Napoli 3-0:

Tabellino di Torino-Napoli 3-0