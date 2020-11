Video Gol Highlights Torino-Lazio 3-4: sintesi 1-11-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Lazio 3-4, 6° Giornata Serie A: la sblocca Pereira, pareggia Bremer, segna Belotti su rigore, ma pareggia Milinkovic-Savic su punizione, mentre Verdi colpisce un palo, poi segnano ancora Lukic e Immobile su rigore, zampata vincente di Caicedo

Succede di tutto e di più allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Olimpico o come Stadio Comunale, tra Torino e Lazio nella sesta giornata di Serie A.

A portare a casa la vittoria sono i biancocelesti, al termine di una rimonta e contro rimonta incredibile, ma soprattutto di una partita infinita in cui è successo di tutto e il contrario di tutto.

E’ la seconda vittoria consecutiva per i capitolini, mentre i granata rimangono con un solo punto in classifica come fanalino di coda.

Torino-Lazio

La sintesi di Torino-Lazio 3-4, 6° Giornata Serie A

E’ una bellissima partita nel primo tempo, visto che i padroni di casa hanno un ritmo molto intenso nel possesso palla, mentre gli ospiti sono un po’ sottotono, ma in contropiede fanno paura.

Eppure, dopo i tentativi di Verdi e Meitè, alla prima occasione gli ospiti sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio al 15′ minuto con Pereira, su assist di Muriqi.

Ma i padroni di casa non demordono e, anzi, danno tutto loro stessi in una reazione davvero grintosa, rabbiosa e piena di personalità, riprendendo in mano il pallino del gioco e portandosi nella metà campo avversaria.

Così, dopo il miracolo di Reina su Linetty, al 19′ minuto ci pensa Bremer a pareggiare sugli sviluppi di un calcio piazzato di Verdi.

E al 24′ minuto i padroni di casa completano la rimonta trovando il gol del vantaggio con Belotti, che trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di Pereira.

Nel finale gli ospiti alzano il baricentro e provano a tornare in partita, ma manca cinismo nella conclusione di Pereira e rischiano tantissimo sul solito Belotti.

Cambia radicalmente il copione della partita nel secondo tempo, che inizia subito con l’ottimo impatto degli ospiti, che pareggiano al 49′ minuto con un calcio di punizione di Milinkovic-Savic.

La partita diventa molto equilibrata, calano i ritmi di gioco, visto che la stanchezza comincia a farsi sentire, ma i padroni di casa si divorano il nuovo vantaggio con Verdi, che viene fermato dal palo, e Vojvoda salva sulla linea il tap-in a botta sicura di Akpa-Akpro.

Proprio quando la partita sembra ormai spegnersi, al 88′ minuto i padroni di casa segnano ancora con Lukic rubando palla a Hoedt.

E nel finale c’è ancora tempo per il gol del pareggio di Immobile, che al 95′ minuto trasforma il calcio di rigore fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Nkoulou.

Ed è Caicedo a regalare la vittoria agli ospiti al 98′ minuto al termine di una mischia in area di rigore.

Video Gol Highlights di Torino-Lazio 3-4, 6° Giornata Serie A

Il tabellino di Torino-Lazio 3-4, 6° Giornata Serie A

Torino-Lazio 3-4 (primo tempo 2-1)

Marcatori: 15’ p.t. Pereira (L), 19’ p.t. Bremer (T), 25’ p.t. Belotti rig. (T), 4’ s.t. Milinkovic-Savic (L), 42’ Lukic (T), 50’ s.t. Immobile rig. (L), 52’ s.t. Caicedo (L)

Assist: 15’ p.t. Patric (L), 19’ p.t. Verdi (T)

Torino (4-3-1-2): Sirigu; Vojvoda (25’ s.t. Singo), Bremer, Lyanco, Rodriguez; Meite, Rincon, Linetty; Lukic; Verdi (25’ s.t. Nkoulou), Belotti (31’ s.t. Bonazzoli). All.: Giampaolo.

Lazio (3-5-2): Reina; Luiz Felipe, Hoedt, Acerbi; Patric, S. Milinkovic-Savic, Parolo (1’ s.t. Lucas Leiva), Pereira (1’ s.t. Akpa Akpro), Fares (36’ s.t. Cataldi); Correa (28’ s.t. Caicedo), Muriqi (11’ s.t. Immobile). All.: S. Inzaghi

Arbitro: Chiffi di Padova

Ammoniti: 44’ p.t. Pereira (L), 41’ s.t. Hoedt (L), 43’ s.t. Immobile (L), 50’ s.t. Nkoulou (T), 51’ s.t. Rincon (T), 52’ s.t. Caicedo (L)

©RIPRODUZIONE RISERVATA

Migliori Bookmakers AAMS