Video Gol Highlights Torino-Lazio 1-2: sintesi 30-6-2020

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Lazio 1-2, 29° Giornata Serie A: la sblocca Belotti su rigore, Caicedo e Immobile saltano il Milan, gol annullato ad Acerbi per posizione di fuorigioco, pareggia Immobile, è Parolo a completare la rimonta

Altra rimonta e altra vittoria per la Lazio, questa volta contro il Torino allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nell’anticipo della 29° giornata di Serie A, 10° turno del girone di ritorno.

Seconda vittoria consecutiva dopo il ko di dieci giorni fa per i biancocelesti, che ora mettono di nuovo pressione alla capolista.

Seconda sconfitta consecutiva per i granata, che rischiano davvero di essere immischiati nella lotta per non retrocedere.

La sintesi di Torino-Lazio 1-2, 29° Giornata Serie A

E’ una partita molto combattuta nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. Gli ospiti fanno maggiormente possesso palla, ma i padroni di casa non soffrono più di tanto, si difendono con ordini e ripartono in contropiede con grande pericolosità.

Neanche il tempo di studiare la situazione in campo, che al 5′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con il rigore trasformato da Belotti, fischiato dall’arbitro per fallo di mano di Immobile.

Solo dopo un salvataggio di Parolo ancora su Belotti, gli ospiti cominciano a reagire, prendono in mano il pallino del gioco, si riversano nella metà campo degli avversari e si rendono pericolosi con Immobile, che prima impegna Sirigu, bravo poi anche su Parolo, e poi si divora tutto solo davanti al portiere il pareggio sparando in curva in due occasioni.

Al 46′ minuto viene annullato il possibile gol del pareggio degli ospiti, firmato da Acerbi, ma era posizione di fuorigioco sugli sviluppi di un calcio piazzato di Luis Alberto.

Il secondo tempo si apre con il primo, ma a parte inverse, visto che a segnare sono gli ospiti al 48′ minuto con un diagonale di sinistro di Immobile, su assist di Luis Alberto.

I padroni di casa provano a reagire riaffacciandosi dalle parti di Sirigu con un destro impreciso di Aina, ma a sfiorare il gol sono gli ospiti con un colpo di testa di Milinkovic-Savic, che non trova la porta, così come Immobile.

Al 73′ minuto gli ospiti completano la rimonta ribaltando il risultato con Parolo, grazie alla deviazione di Bremer, dopo che Sirigu aveva salvato il risultato inutilmente su Milinkovic-Savic, servito da un cross perfetto di Lukaku.

Ormai i padroni di casa non hanno più forze, i ritmi crollano inesorabilmente, cosa che favorisce gli ospiti, che gestiscono senza problemi il vantaggio acquisito, sfiorando ancora il gol con Correa.

Il tabellino di Torino-Lazio 1-2, 29° Giornata Serie A

TORINO-LAZIO 1-2 (primo tempo 1-0)

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, Nkoulou, Bremer (dall’80’ Millico); De Silvestri (dal 60’ Ansaldi), Lukic (dall’80’ Djidji), Rincon, Meité, Ola Aina (dal 70’ Edera); Belotti, Verdi (dal 60’ Berenguer). All. Longo

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Patric (dal 90’ Anderson), Acerbi, Radu; Lazzari (dal 90’ Bastos), Milinkovic, Parolo, Luis Alberto, Jony (dal 58’ Lukaku); Immobile, Caicedo (dal 59’ Correa). All. S. Inzaghi

Arbitro: D. Massa

Gol: 4’ Belotti (T), 48’ Immobile (L), 73’ Parolo

Assist: Luis Alberto (1-1)

Ammoniti: Verdi (T), Immobile, Caicedo, Lukaku (L)

