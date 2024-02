Video Gol Highlights Torino-Lazio 0-2: Sintesi 22-02-2024

Video Gol e Highlights Torino-Lazio 0-2: i biancocelesti lasciano il Piemonte con tre punti preziosissimi per la lotta per l’Europa, ma i granata devono sbattere la testa contro il muro per aver perso subendo gol in una fase di dominio.

I biancocelesti passano grazie ai gol di Guendouzi e Cataldi.

La Lazio sale al 7° posto con 40 punti, mentre il Torino resta 10° con 36.

La Sintesi di Torino-Lazio 0-2

Il primo tempo è dominato dai piemontesi, che al 4° colgono il palo con Sanabria e, dopo una fase priva di emozioni, tornano a farsi pericolosi nel finale: Provedel dà letteralmente una mano ai suoi respingendo un tiro di prima intenzione di Vlasic al 35°, mentre è Masina si rende ancora insidioso al 45° con un tiro che termina fuori di pochissimo.

La Lazio pare in difficoltà, priva com’è di sicurezza e impossibilitata a fare il suo gioco, dovendosi arrabbattare a caccia di contropiedi che non trova mai; traballano i capitolini, soprattutto sulla loro fascia sinistra ove Hysaj, che resterà negli spogliatoi al momento del ritorno in campo, viene fatto a fette da Bellanova. La prima frazione finisce tra mille petemi per Sarri.

Anche la ripresa pare favorevole al Torino, che ricomincia a creare pericoli salvo cadere improvvisamente al minuto 50: Luis Alberto inventa un passaggio che Immobile lascia scorrere facendo da esca e Guendouzi trasforma in oro con un rasoterra preciso e angolato dal limite dell’area.

Sei minuti dopo, arriva il clamoroso 2-0: Guendouzi cerca e trova Luis Alberto, che scarica per il tiro di prima intenzione, preciso e imprendibile, dell’accorrente Cataldi.

Il Torino domina e la Lazio segna, incredibile a dirsi, ma l’aridità offensiva torinista si palesa per l’ennesima volta in questa annata e nemmeno la superiorità numerica goduta nel finale per la doppia ammonizione di Gila cambia le cose. La partita va in archivio dopo cinque minuti di recupero.

Highlights e Video Gol di Torino-Lazio 0-2

Il Tabellino di Torino-Lazio 0-2

Torino (3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji (75′ Tameze), Lovato, Masina (85′ Pellegri); Bellanova, Ilic (55′ Ricci), Linetty (75′ Gineitis), Lazaro; Vlasic; Sanabria, Zapata. Allenatore: Juric

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Hysaj (46′ Lazzari); Guendouzi, Cataldi, Luis Alberto (80′ Casale); Isaksen (75′ Pedro), Immobile (55′ Castellanos), Felipe Anderson. Allenatore: Sarri

Marcatori: 50′ Guendouzi e 56′ Cataldi

Arbitro: La Penna

Ammoniti: Ilic, Linetty, Gila e Lovato

Espulsi: 79′ Gila