Video Gol Highlights Torino-Juventus 0-1: Sintesi 02-10-2021

Video Gol Highlights Torino-Juventus: termina 0-1 la sfida tra i granata di Ivan Juric e i bianconeri di Massimiliano Allegri. A decidere il match dello Stadio Olimpico Grande Torino, valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, è una rete di Locatelli all’86° minuto.

Dopo le tre vittorie consecutive contro Spezia, Sampdoria e Chelsea, la Juventus di Massimiliano Allegri batte anche il Torino di Ivan Juric e sale all’8° posto in classifica in Serie A, a quota 11 punti. Si interrompe, invece, dopo 2 vittorie e 2 pareggi la striscia di risultati utili consecutivi dei granata. A decidere il match dello Stadio Olimpico Grande Torino, valevole per la 7° giornata di campionato in Serie A, è una rete di Manuel Locatelli all’86° minuto.

Video Gol Highlights Torino-Juventus 0-1, 7° giornata Serie A 02-10-2021.

Sintesi di Torino-Juventus 0-1

Al 5′ la Juventus va vicina al gol con Rabiot che mette in mezzo per Kean che viene anticipato da un difensore granata il cui tocco fa carambolare la palla sui piedi di McKennie che, solo davanti alla porta, calcia alto. Al 22′ si vede anche il Torino con un colpo di testa di Lukic che finisce fuori alla destra di Szczesny.

Al 38′ ancora i granata vicini al gol con un missile di Mandragora che Szczesny sventa non senza problemi. Al 43′ contropiede della Juve con Chiesa che serve Kean che, a sua volta, mette in mezzo per Bernardeschi che appoggia per Locatelli il cui piatto destro viene messo in angolo dalla difesa del Toro. Il primo tempo finisce quindi 0-0 senza alcun minuto di recupero.

Al 53′ Milinkovic-Savic compie una super parata su un colpo di testa ravvicinato di Alex Sandro. 2 minuti più tardi è Cuadrado a provarci, ma il portiere granata si distende sulla sinistra e blocca in tuffo la conclusione del colombiano. Al 71′ Rabiot appoggia per Locatelli che dal limite dell’area granata calcia alto.

A 4 minuti dalla fine, l’ex Sassuolo trova il gol dello 0-1 con un preciso piatto destro che s’infila nell’angolino basso sinistro dove Milinkovic-Savic non può arrivare. Al 91′ Kulusevski colpisce il palo dopo una bell’azione personale. Al termine dei 4 minuti di recupero concessi, Valeri fischia la fine della partita: Juventus batte Torino 1 a 0.

Il Tabellino di Torino-Juventus 0-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Zima, Bremer, Rodriguez; Singo, Pobega, Mandragora, Ola Aina (65′ Ansaldi); Lukic (65′ Linetty), Brekalo (84′ Rincon); Sanabria (76′ Baselli).

Allenatore: Ivan Juric.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, De Ligt, Chiellini, Alex Sandro; Bernardeschi (80′ Kulusevski), McKennie, Locatelli, Rabiot; Chiesa (89′ Kaio Jorge), Kean (46′ Cuadrado).

Allenatore: Massimiliano Allegri.

Arbitro: Paolo Valeri (Sezione di Roma 2)

Marcatori: 86′ Locatelli (J)

Ammoniti: 56′ Sanabria (T), 62′ Lukic (T), 65′ Mandragora (T), 82′ Chiellini (J)

Espulsi: nessuno.

