Video Gol Highlights Torino-Inter 1-1: Sintesi 13-3-2022

Video Gol e Highlights Torino-Inter 1-1, 29° Giornata Serie A: Sanchez pareggia Bremer

Solo un pareggio tra Torino e Inter allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nel posticipo della domenica sera della ventinovesima giornata di Serie A, decimo turno del girone di ritorno.

Terzo risultato utile consecutivo per i nerazzurri, che con una partita in meno rimangono distanti quattro punti dalla capolista e un punto dal secondo posto, ma conservando undici punti di vantaggio sulla quinta in classifica.

Che beffa per i granata, che pareggiano la seconda partita consecutiva, addirittura il terzo pareggio nelle ultime cinque partite, in cui hanno conquistato solo tre punti.

Sintesi di Torino-Inter 1-1

Out Fares, Edera, Milinkovic-Savic, Praet e Zima per Ivan Juric, che sceglie Berisha a porta e Buongiorno in difesa con Djidji e Bremer. A centrocampo torna Mandragora con Lukic, confermati Singo e Vojvoda, mentre Pobega completa il tridente d’attacco con Brekalo e Belotti.

Due assenze importanti per Simone Inzaghi, orfano di De Vrij e Brozovic, che vengono sostituiti da Ranocchia e Vecino a sorpresa. Per il resto, davanti a Handanovic ci sono Skriniar e Bastoni, mentre Darmian gioca sulla fascia sinistra, con Perisic dalla parte opposta. In mediana imprescindibili Barella e Calhanoglu, mentre in attacco spazio alla coppia formata da Dzeko e Lautaro Martinez.

E’ una bella partita nel primo tempo, disputato su ritmi abbastanza intensi. I padroni di casa mettono grande aggressività nel pressing, non permettendo agli ospiti di fare un possesso palla qualitativo ed efficace.

Dopo i tentativi di Belotti e Dzeko, al 12′ minuto i padroni di casa sbloccano il risultato trovando il gol del vantaggio con Bremer su sponda di Pobega sugli sviluppi di un calcio d’angolo.

Gli ospiti sembrano accusare il colpo, si abbassano troppo, risultano contratti e precipitosi e rischiano di affondare subito dopo quando Handanovic deve fare gli straordinari su Belotti.

E’ Lautaro Martinez a mettere sulle spalle la propria squadra obbligando Berisha alla grande parata, poi attento anche sulla conclusione di Calhanoglu.

Nel finale c’è ancora tempo per il giallo a Bastoni e un tiro impreciso di Mandragora, che non trova la porta.

Il secondo tempo inizia con una girandola di cambi, che vede protagonisti Gosens, Dimarco e Izzo, che sostituiscono Perisic, Bastoni e Djidji.

La partita cresce di intensità, visto che gli ospiti provano il massimo sforzo per tentare di pareggiare, mentre i padroni di casa sono sempre molto pericolosi in fase offensiva.

Infatti, a Brekalo risponde Vecino, poi ci provano anche Dimarco e Dzeko, ma è Handanovic ad alzare la saracinesca su Izzo.

Dopo l’ammonizione di Ranocchia, escono Lautaro Martinez, Vecino, Calhanoglu, Buongiorno, Singo, Belotti e Lukic ed entrano Alexis Sanchez, Vidal, Correa, Rodriguez, Ansaldi, Sanabria e Ricci.

Gli unici a creare pericoli alla porta avversaria sono Vidal e Dzeko, ma il finale è pieno di falli e gialli, come quelli comminati a Ranocchia, Izzo, Dimarco, Gosens e Barella, mentre Pobega è poco cinico sotto porta prima del gol del pareggio al 94′ minuto firmato da Alexis Sanchez su assist di Dzeko.

Highlights e Video Gol di Torino-Inter 1-1:

Tabellino di Torino-Inter 1-1

Marcatori: 12’ p.t. Bremer (T), 48’ s.t. Sanchez (I)

Assist: 48’ s.t. Dzeko (I)

Torino (3-4-2-1): Berisha; Djidji (6’ s.t. Izzo), Bremer, Buongiorno (31’ s.t. Rodriguez); Singo (31’ s.t. Ansaldi), Lukic (37’ s.t. Ricci), Mandragora, Vojvoda; Pobega, Brekalo; Belotti (37’ s.t. Sanabria). All.: Juric



Inter (3-5-2): Handanovic; Ranocchia, Skriniar, Bastoni (1’ s.t. Dimarco); Darmian, Barella, Vecino (23’ s.t. Vidal), Calhanoglu (31’ s.t. Correa), Perisic (1’ s.t. Gosens); Dzeko, Martinez (23’ s.t. Sanchez). All.: S. Inzaghi

Arbitro: Guida di Torre Annunziata

Ammoniti: 15’ p.t. Juric (T), 31’ p.t. Bastoni (I), 22’ s.t. Vecino (I), 33’ s.t. Izzo (T), 36’ s.t. Dimaro (I), 39’ s.t. Gosens (I), 45’ s.t. Barella (I)

