Video Gol Highlights Torino-Fiorentina 1-1: Sintesi 29-1-2021

Risultato, Video Gol Highlights e Sintesi Torino-Fiorentina 1-1, 20° Giornata Serie A: palo di Vlahovic, traversa di Zaza e Singo, espulsi Castrovilli e Milenkovic, la sblocca Ribery, pareggia Belotti

E’ solo un pareggio tra Torino e Fiorentina allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale e Stadio Olimpico, nel primo anticipo della ventesima giornata di Serie A, primo turno del girone di ritorno.

E’ il terzo pareggio consecutivo per i granata, che provano a fare un passo alla volta per tentare di uscire dalla propria crisi profonda di prestazioni e risultati.

E’ il secondo risultato utile consecutivo per i toscani, che possono recriminare per aver giocato addirittura in nove e possono essere soddisfatti per aver portare a casa un punto d’oro per la classifica.

La sintesi di Torino-Fiorentina 1-1

E’ una partita bellissima nel primo tempo, disputato su ritmi molto intensi. Entrambe le squadre vogliono giocare all’attacco, ma sono sempre compatte in fase difensiva e spesso sono brave a ribaltare l’azione.

Si mostrano subito attenti Sirigu e Dragowski su Biraghi e Lukic, poi Vlahovic colpisce il palo, ma lo emulerà Zaza, che verrà fermato dalla traversa, mentre il portiere polacco risulta decisivo su Lukic.

Succede di tutto e di più nel secondo tempo, con i padroni di casa che sembrano più propensi a fare possesso palla, mentre gli ospiti si affidano più ai contropiedi.

Dopo i tentativi di Lyanco e Belotti però, a sbloccare il risultato sono gli ospiti al 67′ minuto con Ribery, che trova il gol del vantaggio su assist di Bonaventura, dopo l’espulsione di Castrovilli al 61′ minuto per fallo su Lukic.

E al 71′ minuto gli ospiti addirittura iniziano a giocare in nove vista l’espulsione di Milenkovic per un litigio con Belotti.

Con la doppia superiorità numerica inizia il monologo dei padroni di casa, che vanno all’assalto della porta di Dragowski, ma ancora una volta la traversa ferma Singo.

Nel finale arriva il pareggio dei padroni di casa al 88′ minuto con Belotti, su assist vincente di Verdi.

Video Gol Highlights di Torino-Fiorentina 1-1

Il tabellino di Torino-Fiorentina 1-1

TORINO (3-5-2): Sirigu, Lyanco, Bremer, Buongiorno, Ansaldi, Rincon, Linetty, Lukic, Singo, Belotti, Zaza.

FIORENTINA: (3-4-1-2): Dragowski, Pezzella, Milenkovic, Quarta, Venuti, Amrabat, Castrovilli, Biraghi, Bonaventura, Vlahovic, Ribery.

ARBITRO: Di Bello.

GOL: 67′ Ribery, 88′ Belotti

ASSIST: Bonaventura, Verdi.

NOTE: AMMONITI: Kouamè, Belotti, Amrabat.

ESPULSI: 61′ Castrovilli, 72′ Milenkovic

©RIPRODUZIONE RISERVATA

