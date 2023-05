Video Gol Highlights Torino-Fiorentina 1-1: Sintesi 21-5-2023

Video Gol e Highlights Torino-Fiorentina 1-1, 36° Giornata Serie A: Sanabria pareggia Jovic

Solo un pareggio tra Torino e Fiorentina allo Stadio Grande Torino di Torino, conosciuto anche come Stadio Comunale o Stadio Olimpico, nella trentaseiesima giornata di Serie A, diciassettesimo turno del girone di ritorno.

Quarto risultato utile consecutivo per i granata, solo secondo risultato utile consecutivo per i toscani, per due squadre a quota cinquanta punti in classifica.

Sintesi di Torino-Fiorentina 1-1

Indisponibile Radonjic per Ivan Juric, che schiera Djidji, Schuurs e Buongiorno in difesa davanti a Milinkovic-Savic, a centrocampo spazio a Singo, Ricci, Ilic e Rodriguez, mentre in attacco Karamoh e Vlasic agiscono alle spalle di Sanabria.

Assenti Bonaventura e Sirigu per Vincenzo Italiano, che punta su Venuti, Martinez-Quarta, Igor e Terzic in difesa a protezione di Cerofolini, a centrocampo giocano Duncan, Barak e Mandragora, mentre in attacco spazio a Sottil, Kouame e Saponara.

E’ una partita bellissima nel primo tempo, visto che si gioca su ritmi davvero molto intensi. Sono due squadre che pressano con aggressività e fanno girare la palla con qualità.

A Vlasic e Rodriguez rispondono Sottil e Mandragora, anche ammonito, e ci provano anche Karamoh e Schuurs, ma le due porte sembrano stregate e manca sempre un po’ di cinismo in fase di conclusione.

Il secondo tempo si apre con l’entrata in campo di Jovic al posto di Sottil e alla prima palla toccata il serbo sblocca il risultato al 47′ minuto trovando il gol del vantaggio su assist di Kouame.

I padroni di casa reagiscono con rabbia ed orgoglio, alzano ulteriormente il baricentro e si riversano nella metà campo avversaria, rendendosi pericolosi con Buongiorno.

Dopo il giallo a Singo, sostituito da Aina quando entrano anche Miranchuk, Lazaro e Brekalo al posto di Karamoh, Rodriguez e Saponara, al 66′ minuto è il solito Sanabria a pareggiare su cross di Buongiorno.

I ritmi calano sensibilmente, con gli ospiti propensi alla gestione delle forze e i padroni di casa che non hanno più le energie per pressare con la stessa intensità di prima.

C’è spazio per Ranieri, Bianco, subito ammonito, Ikone e Pellegri, che subentrano a Barak, Mandragora, Kouame e Sanabria, ma nel finale Lazaro sfiora l’autogol su pressione di Ikone.

Highlights e Video Gol di Torino-Fiorentina 1-1:

Tabellino di Torino-Fiorentina 1-1

Torino (3-4-2-1): Milinkovic-Savic 6; Djidji 6, Schuurs 5, Buongiorno 6,5; Singo 6 (16′ st Aina 6), Ilic 6, Ricci 6, Rodriguez 6 (16′ st Lazaro 6); Vlasic 6,5, Karamoh 6 (16′ st Miranchuk 6); Sanabria 6,5 (35′ st Pellegri 6).

Allenatore: Juric 6,5



Fiorentina (4-3-3): Cerofolini 6; Venuti 6, Quarta 6, Igor 5, Terzic 6; Barak 5,5 (40′ st Ranieri sv), Mandragora 6 (28′ st Bianco 5,5), Duncan 5,5; Saponara 6 (20′ st Brekalo 5,5), Kouamé 6 (28′ st Ikoné 6), Sottil 5,5 (1′ st Jovic 6,5).

Allenatore: Italiano 6



Arbitro: Massimi

Marcatori: 3′ st Jovic (F), 21′ st Sanabria (T)

Ammoniti: Mandragora (F), Singo (T), Bianco (F)

Espulsi: