Video Gol Highlights Torino-Empoli 1-1: Sintesi 9-10-2022

Video Gol Highlights Torino-Empoli 1-1: finisce in parità con le reti di Destro e Lukic. Risultato “amaro” per entrambe le compagini.

Torino-Empoli 1-1: finisce in parità l’anticipo di pranzo.

Un punto che non accontenta nessuna delle due compagini: il Torino, che aveva letteralmente dominato nel primo tempo, subisce un gol sulla prima vera occasione pericolosa creata dagli avversari, rriuscendo a raddrizzarla solo nel recupero.

L’Empoli conserva il vantaggio per quasi tutta la ripresa, per poi capitolare al termine di un’azione alquanto rocambolesca.

Sono Destro, appena entrato nel secondo tempo e bravissimo ad impattare sulla partita, e Lukic, i marcatori della sfida. Un punto che non cambia, sostanzialmente, la posizione in classifica delle due squadre.

La sintesi di Torino-Empoli

Dominio assoluto del Torino nel primo tempo: ci prova dapprima Ola Aina, con una conclusione da fuori che impegna Vicario in angolo.

Nuovamente granata avanti con Vlasic che allarga per Lazaro: mancino dell’esterno a rientrare, che finisce fuori.

L’Empoli è schiacciato, e concede spazio a Vlasic per andare alla conclusione. Palla fuori. Pochi minuti dopo la gara potrebbe cambiare per un rosso comminato da Forneau a Sanabria, causa un pestone su Cambiaghi.

Il VAR richiama l’attenzione del direttore di gara, che cambia la sua decisione ammonendo l’argentino. Proprio Sanabria, su cross di Miranchuk, prova a portare in avanti i suoi. Palla deviata in angolo.

Vicario prova a complicarsi la vita rinviando sui piedi di Vlasic. La conclusione del croato, dal limite, viene deviata in corner.

Ancora Vlasic, si inserisce in area e va a colpire di testa su cross di Aina: palla che si stampa sul palo.

I tanti sforzi del Torino sembrano essere ripagati quando Miranchuk capitalizza un triangolo con Ola Aina al termine di una confusa azione in area empolese. Il VAR richiama Forneau che annulla per fuorigioco di Sanabria a inizio azione.

Il gol annullato non abbatte il Torino che continua a spingere: Schuurs si fa tutto il campo palla al piede, e viene fermato solo al momento di entrare in area.

Poco dopo è Sanabria a segnare nuovamente, servito in verticale. L’arbitro annulla ancora per fuorigioco.

Un’ultima occasione sui piedi di Aina, che spara il mancino dal limite costringendo Vicario alla parata, prima di andare all’intervallo.

Zanetti inserisce dunque Pjaca e Destro, al posto di Lammers e Cambiaghi, per scuotere la squadra e darle forze fresche.

Proprio Destro porta avanti i suoi con un’acrobazia meravigliosa: cross di Ebuehi dalla sinistra, Destro lascia rimbalzare il pallone a terra e si produce in una splendida rovesciata che non dà speranze a Milinkovic.

— Empoli Football Club Official (@EmpoliFC) October 9, 2022

Il Torino reagisce subito con un colpo di testa di Aina su cross di Lazaro: palla di poco al lato.

Destro riesce anche a raddoppiare, avventandosi di testa su una punizione battuta dalla trequarti sinistra. L’ex Bologna era, però, in evidente fuorigioco.

Spinge ancora Lazaro sulla fascia destra: cross per la testa di Sanabria che non centra la porta.

La partita perde un po’ di intensità: Haas ci prova dalla distanza, ma senza impegnare più di tanto Milinkovic.

Il Torino effettua una serie di cambi per provare a riequlibrare le sorti dell’incontro, ma fa fatica a rendersi pericoloso.

Vlasic riceve la sponda di Pellegri e scocca un tiro al volo che viene murato da Luperto. Gli animi si surriscaldano, e Forneau è costretto a sedare una rissa dalla quale escono ammoniti Pellegri e Marin.

Il Torino spinge negli ultimi minuti a caccia del pareggio, ma non riesce a trovare il guizzo giusto per sorprendere Vicario.

Il pari arriva dalla situazione più “innocua” creata dai granata: Karamoh mette nel mezzo un brutto cross dalla destra. Vicario è insicuro in uscita, e mette in difficoltà anche Luperto. Lukic ne approfitta e mette in porta.

Il “Toro” agguanta dunque il pari all’ultimo respiro. Un punto per parte guadagnano le due squadre, che escono entrambe con l’amaro in bocca da questa partita.

Highlights e Video gol di Torino-Empoli 1-1

Il tabellino di Torino-Empoli 1-1

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Lazaro, Lukic, Linetty (Ricci 66′), Aina (Vojvoda 73′); Miranchuk (Radonjic 73′), Vlasic; Sanabria (Pellegri 66′).

Allenatore: Matteo Paro

A disposizione: Berisha, Gemello, Bayeye, Buongiorno, Zima, Karamoh, Pellegri, Ilkhan, Singo, Adopo, Seck, Vojvoda, Ricci, Garbett, Radonjic.

EMPOLI (4-3-1-2): Vicario; Ebuehi, Luperto, De Winter, Parisi; Haas, Marin, Bandinelli (69′ Henderson); Bajrami; Lammers (Pjaca 45′), Cambiaghi (45′ Destro).

Allenatore: Paolo Zanetti

A disposizione: Perisan, Ujkani, Cacace, Walukiewicz, Henderson, Satriano, Pjaca, Ekong, Degli Innocenti, Fazzini, Destro, Stojanovic, Baldanzi, Guarino.

Marcatori: 48′ Destro (E)

Arbitro: Forneau (Roma Uno)